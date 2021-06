Isola dei Famosi: "Ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti", parla Awed

Gossip TV

Awed apre il suo cuore e rivela di aver provato un reale interesse per Beatrice a L'Isola dei Famosi.

Awed è riuscito a conquistare tutti i telespettatori de L'Isola dei Famosi con la sua simpatia e autoironia. A pochi giorni dalla sua vittoria, il giovane influencer e youtuber è tornato a parlare della sua esperienza in Honduras lasciandosi andare a una confessione su Beatrice Marchetti.

Awed realmente attratto da Beatrice? Le parole del vincitore de L'Isola dei Famosi

Il percorso di Awed a L'Isola dei Famosi è stato caratterizzato anche dai suoi continui corteggiamenti. L'ex naufrago, infatti, ha provato a conquistare il cuore di alcune sue compagne di avventure, da Myrea Stabile a Drusilla Gucci fino a Beatrice. "Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti" ha confessato Simone Paciello "Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra".

Stando ai rumor degli ultimi giorni, però, pare che Awed prima di sbarcare in Honduras abbia spezzato il cuore a Giulia Laura Abbiati, figlia dell'ex portiere del Milan. "Prima di partire per L'Isola non frequentavo nessuno. Con Giulia ci siamo frequentati ma per poco tempo ed è qualcosa che risale all’anno scorso" ci ha tenuto a puntualizzare il ragazzo "Capita di prendere un caffè con una persona, poi di prenderne uno con un’altra. Non sei fidanzato con tutte le persone con le quali prendi il caffè".

Per quanto riguarda invece Elettra Lamborghini, che ha rivelato di aver avuto in passato una cotta per lui, Awed ha dichiarato: "C’è stato un periodo, anni fa, in cui metteva qualche like alle mie foto. Ricordo che pensai 'Elettra Lamborghini? Ma davvero? Lo avrà messo per sbaglio'. Ho saputo che lo ha raccontato e mi ha fatto molto sorridere".

