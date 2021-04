Isola dei Famosi, "Giustificazione banale come la m***a": Andrea Cerioli esplode (VIDEO)

Gossip TV

Andrea Cerioli si sente in colpa per aver nominato Ubaldo Lanzo, ma il cromatologo de L'Isola dei Famosi sembra averla presa con sportività.

Le Nomination mettono a dura prova i concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, costretti a scegliere tra i loro compagni di viaggio e a dare una giustificazione accettabile per il loro gesto. Dopo essere stati divisi in Arrivisti e Primitivi, Andrea Cerioli ha vinto la prova leader e ha spedito al televoto Ubaldo Lanzo. Ora, tuttavia, confessa di essersi pentito.

Isola dei Famosi, il pentimento di Andrea Cerioli (VIDEO)

I naufraghi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi hanno creato sin dai primi giorni un gruppo molto coeso, che ruota attorno alle personalità più forti del reality show di Canale5. Questo ha portato all’esclusione automatica degli outsider che hanno rifiutato alla logica del ‘branco', provocando una pioggia di critiche su tutti quei concorrenti che si sono imposti con modi dispotici a Playa Reunion. Tra una lite e l’altra, Ilary Blasi ha deciso di alimentare la tensione, dividendo il gruppo e costringendolo a cedere alcuni componenti agli Arrivisti.

Questo cambiamento ha costretto il gruppo dei Primitivi a fare delle Nomination interne, scegliendo tra pochissime persone chi mandare al televoto. Il leader Andrea Cerioli ha fatto il nome di Ubaldo Lanzo, mentre il resto del gruppo ha votato per Miryea Stabile che ha avuto un crollo emotivo. Durante la notte, tuttavia, il Cerioli ripensa alla sua scelta e si sfoga ammettendo: “Mi sento in colpa terribilmente per Ubaldo. A lui non interessa ed è tranquillo… Penso di aver dato una giustificazione banale come la m***a. Ho scelto lui stupidamente, perché non ho motivazioni. Mi è venuto in mente lui perché non ci è mai andato e penso che lui sia molto forze”.

Nel frattempo, Ubaldo ha sottolineato di non essere disturbato dal fatto di essere in Nomination e di non portare rancore, perché considera questa esperienza come un gioco e prima o poi tutti dovranno andare al televoto. Nella Puntata di stasera scopriremo qualche naufrago dovrà lasciare per sempre l'Honduras.

