Isola dei Famosi, Giulia Salemi ospite di Tommaso Zorzi: il confronto dopo le liti al Gf Vip, la verità su Pierpaolo Pretelli

Gossip TV

Giulia Salemi è l'ospite della prima puntata de Il Punto Zeta di Tommaso Zorzi.

Ieri, mercoledì 7 aprile 2021, su Mediasetplay è andata in onda la prima puntata de Il Punto Z condotto da Tommaso Zorzi. Un appuntamento speciale che ha visto il tanto atteso confronto tra l'opinionista de L'Isola dei Famosi e Giulia Salemi, dopo le liti al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi ospite a Il Punto Zeta: le nuove confessioni dell'ex gieffina

A grande sorpresa, Giulia è stata ospite nella prima puntata de Il Punto Zeta, il nuovo programma di Mediasetplay condotto da Tommaso. "Il modo giusto per parlare del nuovo rapporto è con una telefonata, te la farò io perché sono maturato" ha esordito l'opinionista de L'Isola dei Famosi, lasciando intendere di avere tutte le intenzioni di chiarire con l'influencer. "So che non mi segui, anche io ho dichiarato che avremmo avuto un confronto lontano dai riflettori...ma non potevo rifiutare questo invito!" ha ammesso la Salemi rimandando il chiarimento lontano dalle telecamere.

Ospite de Il Punto Zeta, la Salemi ha parlato della partecipazione di mamma Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi: "Esco e scopro in puntata che mia mamma avrebbe fatto l'Isola. Ecco perché era sparita: le avevo chiesto di restare distante, ma c'ero rimasta male perché non mi aveva mandato neanche un messaggio a Natale al GF. Quando sono uscita c'era poco da fare perché il contratto era già firmato. Mi ha spiegato che aveva rispettato la mia volontà di fare due percorsi separati, ma anche che fare l'Isola era il suo sogno. [...] Si è dissociata da me, perché vuole dimostrare che una donna della sua età ce la può fare. Se è in cerca dell'amore? Io penso che tutti siano in cerca anche se non lo sanno. Ovviamente se fosse in difficoltà e avesse bisogno di me posso rompere il nostro patto e "soccorrerla" dallo studio".

Leggi anche Andrea Cerioli furioso per la nomination di Roberto Ciufoli

A proposito della sua storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia ha confessato: "Tutto bene! Sono tornata in anticipo da Roma per te, quindi ritieniti fortunato! Pierpaolo sta tirando fuori la versione migliore di me, ho un approccio alla vita più sereno. Ora mi faccio scivolare tutto di dosso". Non solo. A differenza di quanto emerso negli ultimi giorni, l'ex gieffina sarebbe in ottimi rapporti con la famiglia del suo fidanzato: "Va tutto bene".

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi.