Isola dei Famosi, Giulia Salemi in lacrime per la madre Fariba Tehrani: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Giulia Salemi si commuove per lo sfogo della madre Fariba Tehrani, che potrebbe aver fatto cambiare idea anche ai naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Giulia Salemi ama moltissimo sua madre Fariba Tehrani e, dopo aver lasciato che facesse il suo percorso a L’Isola dei Famosi senza la sua intromissione, ha deciso di tornare in studio una seconda volta per sostenerla. Nella Puntata di ieri, giovedì 29 aprile 2021, Ilary Blasi ha mostrato il lungo sfogo di Fariba che ha fatto commuovere tutti, per poi permettere a madre e figlia di scambiarsi parole di sostegno a distanza. Poi il miracolo: la naufraga è riuscita a salvarsi dalle Nomination per la seconda settimana di fila!

Isola dei Famosi, Giulia Salemi in lacrime per la madre Fariba

Fariba Tehrani ha una personalità complessa e non tutti riescono a vedere oltre la mera strategia di gioco. La madre di Giulia Salemi ha deciso di partecipare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e l’influencer italo-persiana si è fatta da parte permettendole di fare il suo percorso senza la sua intromissione. Dopo essere diventata il bersaglio preferito del gruppo, tuttavia, la Tehrani si è trovata sempre più in difficoltà e sola e Giulia ha infranto la sua promessa, presentandosi in studio e scagliandosi con parole molto dure contro i naufraghi. Nel corso dell’ultima Puntata, la Salemi è tornata come ospite e Ilary Blasi ha mostrato una clip, che svela tutta la sofferenza provata da Fariba vedendosi chiudere in faccia la porta da tutti i compagni di viaggio.

“Quando sono arrivata tra i Primitivi, nessuno aveva voglia di conoscermi o parlarmi. Io ho cercato di avvicinarmi, ma mi hanno sempre criticata e mortificata e mi sono ricordata tanti anni di solitudine. Avevo solo 18 anni quando sono scappata dal mio Paese per non essere soppressa e trovare la mia libertà, lasciando lì la mia famiglia. Ho trovato tantissimi problemi, ostacoli e dolori […] Ho sempre cercato di nascondere, rialzarmi e ho insegnato anche a mia figlia la stessa cosa. Da bambina mi odiava perché fossi cattiva, poi da grande ha capito”, ha raccontato la Tehrani in un momento di sfogo.

In studio, Giulia si è commossa e ha ammesso: “Io mi auguro di diventare proprio come la mia mamma. Lei mi ha insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi, e non abbattersi. Nessuno di loro si è chiesto perché la vita l’avesse così indurita […] Mamma sono sempre tanto fiera di te, mi manchi da morire, sei un esempio per tutti e non perdere mai il sorriso”. Chissà che, dopo aver scoperto tutta la storia della naufraga, i concorrenti de L’Isola si mostrino più clementi con lei. Clemenza che non hanno riservato a Manuela Ferrera, attaccata da tutti e poi eliminata dopo appena pochi giorni di permanenza in Honduras.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.