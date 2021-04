Isola dei Famosi, Giulia Salemi difende Fariba Tehrani dall'imitazione di Valentina Persia: "Imbarazzo e gelo"

Gossip TV

Giulia commenta l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi e l'attacco di Valentina Persia a Fariba Tehrani.

Duro scontro all'Isola dei Famosi tra Fariba Tehrani e Valentina Persia, che durante la puntata si è presa gioco delle origini della sua compagna di avventura. Un comportamento poco carino che ha infastidito molti e che è stato commentato anche dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi.

Giulia Salemi commenta le ultime vicende dell'Isola dei Famosi

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha parlato dei numerosi scontri che si sono verificati in settimana tra Fariba e il resto del gruppo. "Noto che sull'Isola ci sono molti granchi, molti pesci e tanti ragni che tessono una tela straordinaria. Una sera io e Roberto eravamo davanti al fuoco ed è arrivata Fariba a chiedere spiegazioni sulle nomination, il giorno dopo è andata da Paul dicendo che lei aveva chiarito con noi e che stavamo complottando contro di lui per votarlo" ha dichiarato Valentina cercando di spiegare l'accaduto.

"Loro girano la frittata, qualsiasi cosa facciano" ha prontamente replicato Fariba scatenando la reazione di Valentina, che l'ha attaccata facendole il "verso" e imitando il suo accento straniero. Un'imitazione che non è stata per niente apprezzata dalla donna, ma neanche da Giulia Salemi. Interpellata dai suoi fan, infatti, l'ex gieffina ha così commentato: "A volte, raramente, le imitazioni ad uno straniero possono risultare simpatiche altre volte sanno creare solo imbarazzo e gelo…Cerchiamo di essere uniti per salvare tutti mia mamma Fariba".

La Salemi ha detto la sua anche sulla polemica sollevata da Gilles Rocca. Il modello, infatti, ha polemizzato contro gli autori dell'Isola dei Famosi asserendo che molto spesso le clip vengono montate in modo che emerga una determinata verità: "Quindi il montaggio delle clip da parte degli autori non influenza il pensiero del pubblico a casa…Ed io canto meglio di Mina…".

