Isola dei Famosi, Giulia Salemi contro Valentina Persia e Gilles Rocca: "Situazione intollerabile e inaccettabile" (VIDEO)

Gossip TV

L'ex gieffina Giulia difende mamma Fariba dalle critiche dei naufraghi dell'Isola dei Famosi.

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, abbiamo assistito a un duro botta e risposta in diretta tra Giulia Salemi, Valentina Persia e Gilles Rocca. Ospite in studio, la bella influencer ha colto l'occasione per consolare la madre Fariba Tehrani e difenderla dalle dure accuse e offese del gruppo di naufraghi.

Botta e risposta in diretta a L'Isola dei Famosi tra Giulia Salemi, Valentina Persia e Gilles Rocca

Fariba è finita nel mirino di tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi. A difenderla dalle critiche e offese ci ha pensato la figlia Giulia che, ospite in studio, ha dichiarato: "Si è superato totalmente il limite dell'educazione. Il rispetto è alla base. Quando si supera l'asticella che lede la dignità di mia madre come essere umano non è più tollerabile. Mia mamma sta gestendo bene, ma non benissimo perché ovviamente sta soffrendo che si è creato, ed è palese, un branco contro di lei e Vera. È intollerabile e inaccettabile questa situazione".

Ilary Blasi ha poi dato la possibilità alla Salemi di parlare direttamente con Fariba: "Non piangere, sono tanto orgogliosa di te, di tutto quello che rappresenti su quell’isola. Stai dando un bellissimo messaggio, purtroppo vedo tutta la sofferenza fisica e psicologica che stai vivendo. Io so che tu lotti per le tue certezze [...] Non permettere a nessuno di mancarti di rispetto. Tu sei una forza della natura. Alcune persone lasciale perdere perché sono mondi troppo diversi. Ti voglio forte". E poi rivolgendosi a Valentina e Gilles, che hanno duramente criticata la naufraga persiana, l'ex gieffina ha dichiarato: "Capisco la fame però fare il verso a mia madre non è bello come ha fatto Gilles Rocca. Anche Valentina Persia ha preso in giro mia madre per le sue origini iraniane".

Leggi anche Elettra Lamborghini critica duramente Valentina Persia

"Con me non attacca, non fare questo gioco con me. Io ho solo imitato la cadenza di tua madre" ha prontamente replicato infastidita la Persia. A prendere le difese di Fariba anche Tommaso Zorzi: "Posso dire che provo una sincera tenerezza per Fariba? È vero perché lei sta cercando anche di lavorare ai fianchi, sta cercando di fare in modo di entrare nel gruppo ma lei viene sempre fatta fuori".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.