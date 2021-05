Isola dei Famosi, Giulia Salemi contro Awed: “Se avessi risposto così a tua madre…”

Gossip TV

Giulia Salemi si scaglia contro i naufraghi de L’Isola dei Famosi per difendere la madre Fariba Tehrani.

Nonostante le buone intenzioni degli Arrivisti, che hanno cercato di conoscere Fariba Tehrani senza farsi influenzare dai trascorsi con gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi, la convivenza non sta andando come sperato. Dopo gli ultimi scontri a Playa Reunion, Giulia Salemi ha qualcosa da dire ai concorrenti del reality show di Canale5, e tira in ballo anche Tommaso Zorzi nel suo discorso in diretta Tv.

Isola dei Famosi, Giulia Salemi difende la madre Fariba

Fariba Tehrani è una outsider e non riesce proprio a trovare un’armonia con i suoi compagni di viaggio. La madre di Giulia Salemi ha affrontato a testa alta liti furiose con i Primitivi a Playa Reunion, per poi finire tra i ranghi degli Arrivisti. I nuovi arrivati de L’Isola dei Famosi hanno cercato di conoscere Fariba senza pregiudizi ma la situazione è degenerata rapidamente, forse anche a causa dell’insistenza della tenace persiana. Isolde Kostner è esplosa contro la naufraga, ripresa molto duramente anche da Awed nelle ultime ore.

L’atteggiamento dello youtuber, in particolare, ha infastidito non poco Giulia Salemi che, ospite della Puntata del reality show, ha approfittato per chiedere a tutti di avere maggiori pazienza con la madre. “Cara mamma, sei una forza della natura. Detto ciò mamma, come mai di là c’erano problemi ma anche qui ci sono problemi? Tu stessa mi hai detto di ascoltare d più e parlare meno, io non l’ho fatto e abbiamo visto cosa è successo… Vero Tommy? Io so che sei una donna molto determinata, cerca di non pretendere di avere sempre ragione ma anche voi ragazzi…", ha dichirato l'ex gieffina.

"Non è che si può prendere per partito preso che sia una persona pesante, e allora nessuno le parla e tutto quello che dice che è sbagliato. Mia mamma non è solo mia madre ma è una donna adulta. Awed, se io a parti inverse avessi risposto in maniera così violenta nei confronti di tua madre cosa avresti fatto? Capisco che mamma sia pesanti ma il rispetto deve esserci”, ha chiosato la Salemi trovando l’appoggio del pubblico presente in studio. Awed ha cercato di spiegare il motivo della sua forte reazione, dettata dall’atteggiamento petulante di Fariba, ma Giulia non ha voluto sentire storie. Cosa accadrà nei pressi giorni in Honduras?

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.