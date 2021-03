Isola dei Famosi, Giulia Salemi assente in studio per sostenere Fariba Tehrani: "Se ci sarà bisogno io ci sarò"

Gossip TV

Giulia rompe il silenzio e rivela i motivi della sua assenza nello studio dell'Isola dei Famosi.

Dopo un periodo di prova con Ubaldo Lanzo a Parasite Island, Fariba Tehrani è pronta per diventare finalmente una concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi. A commentare il percorso della naufraga ci ha pensato Giulia Salemi che, intervistata dal settimanale Chi, ha rivelato il motivo della sua assenza in studio.

La confessione di Giulia Salemi sulla partecipazione di Fariba Tehrani all'Isola dei Famosi

Cresce l'attesa per la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani giovedì 1 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Giulia ha rilasciato un'intervista a Chi in cui ha parlato della partecipazione di mamma Fariba al reality show condotto da Ilary Blasi: "Sono pazza di mamma Fariba e non vedo I'ora che entri nel vivo del gioco con gli altri naufraghi e dimostri la sua grande forza di volontà. È diventata supervirale, é un fumetto, e mi piace quando cerca di convincere le persone a rimanere con Ia sua frase: 'Prendimi per mano, guardami negli occhi', é la tecnica che usa sempre con me, ti ammalia con il suo sguardo".

La Salemi ha parlato anche del make up di Fariba e della sua assenza in studio: "Posso svelarvi che usa la crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi, e poi ha un eyeliner tatuato che ha fatto anni fa in Iran. Se ci sarà bisogno io ci sarò. Intanto sto supportando Fariba perché le ragazze che mi seguono sui social si sono scatenate e, in caso di difficoltà, sarò sempre pronta a soccorrerla: per mia mamma farei qualsiasi cosa".

Tra gli opinionisti dell'Isola dei Famosi c'è anche Tommaso Zorzi, con cui Giulia ha condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. "Se dicessi che non mi frega nulla di averlo perso sarei falsa, ci sono stata male e ci sto male tuttora, ma ho imparato a non pensarci e ho messo in stand by la cosa perché penso che, prima o poi, affronteremo il discorso lontano dai riflettori" ha dichiarato la bella influencer per poi aggiungere "Tommaso é un talento unico, creativo, intelligente, colto, cinico quando serve e geniale quando meno te lo aspetti... ma é l'eccezione che conferma la regola. Di cavalli di razza come lui ne nascono uno ogni 20 anni, forse".

