Isola dei Famosi: Giovanna Abate conferma il flirt con Akash Kumar, ma arriva il colpo di scena in diretta

Giovanna spiazzata dalla segnalazione di Parpiglia su Akash.

Akash Kumar continua a stare al centro del gossip. A pochi giorni dalla sua eliminazione da L’Isola dei famosi, sui social è emersa la notizia di una sua frequentazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate. Frequentazione confermata dalla diretta interessata a Casa Chi.

Giovanna Abate e Akash Kumar insieme? Il retroscena di Parpiglia spiazza tutti

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Giovanna ha confermato il flirt con Akash: "Ho conosciuto Akash a dicembre e abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme, anche io so che viene da una delusione d’amore e so che ha delle cose da risolvere con se stesso causate da questa rottura che fa male. Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame speciale tra noi. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me e mi ha fatto andare oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora".

A smorzare l’entusiasmo dell'ex tronista di Uomini e Donne è stato Gabriele Parpiglia che si è lasciato andare a una rivelazione davvero inaspettata. Scendendo nel dettaglio, il giornalista ha rivelato alla Abate di avere a disposizione delle chat di Akash con un’altra ragazza. "Io non ero a conoscenza e non sono io questa ragazza. Akash l’ho sentito fino al giorno prima che entrasse all’Isola, ma l’ho sentito anche poco fa, mi ha detto che era stanco, stava andando a dormire e che una volta tornato in Italia ci saremmo visti" ha confessato Giovanna visibilmente spiazzata "Akash mi ha sempre detto di cercare una ragazza diversa e di averla trovata in me. Non eravamo fidanzati, quindi non mi doveva niente, però se si sentiva con un’altra ragazza avrebbe dovuto dirmelo".

Giovanna ha poi continuato raccontando qualche dettaglio in più della sua conoscenza con l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi: "È stata una frequentazione che è partita a bomba, però non ci siamo potuti vedere molto. [...] Lui si è fatto strada nel mio cuore in modo positivo e mi sento legata a lui, so anche che nemmeno lui avrebbe fatto chiunque nella sua vita e quindi scoprire queste cose mi da molto fastidio. Io non avrei mai permesso che il mio nome venisse accostato al suo se avessi saputo di queste altre conoscenze, se l’ho permesso è perché io sapevo per bocca sua che non c’era nessun’altra. Non mi ha mai chiesto di andare all’Isola, ma mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere che fossi stata io a parlare di lui. Però era una conoscenza che volevamo approfondire io e lui prima di ufficializzarla, per questo non ne abbiamo mai parlato".

