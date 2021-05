Isola dei Famosi, Gilles Rocca torna in studio: “Accanimento mediatico contro di me”

Gossip TV

Dopo l’eliminazione e le polemiche, Gilles Rocca fa il suo ingresso nello studio de L’Isola dei Famosi.

Gilles Rocca torna nello studio della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, dopo aver lasciato l'Honduras tra mille polemiche. Offeso e risentito dalle parole degli opinionisti sul suo percorso e sulla sua persona, l'ex naufrago ha spiegato alcune sua reazioni giudicate violente, per poi trovare la comprensione di Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo in Puntata e cosa ha detto Gilles.

Isola dei Famosi, il ritorno di Gilles Rocca (VIDEO)

Protagonista discusso ma fondamentale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca sembrava intenzionato a dimenticare l’esperienza in Honduras dopo essere stato accusato di aggressività eccessiva e violenza. L’attore, infatti, si è detto profondamente contrariato per le accuse e si è scagliato contro opinionisti e ospiti in studio di aver manipolato le sue parole e le sue reazioni, dando un’errata e distorta immagine del suo percorso e della sua persona. Nonostante il gesto forte contro la produzione, il Rocca ha deciso di fare il suo ingresso in Puntata, accolto da Ilary Blasi e dal grande interesse del pubblico.

Tutti, infatti, si aspettavano scintille da parte di Gilles e, soprattutto, da parte di Tommaso Zorzi che non ha mai potuto soffrire il naufrago. Interrogato dalla padrona di casa, l’attore ha voluto discolparsi dalle accuse a suo carico, per poi parlare di come anche il pubblico sia stato condizionato dal messaggio sbagliato che si è fatto passare sulla sua persona. “Ci sono stati momenti in cui sono stato spocchioso e ineducato ma mai violento. Quindi non mi riconosco nelle accuse. Quando hanno toccato i miei genitori e la mia fidanzata non avevo più la forza di reagire. Mi hanno chiamato “capo branco”, ma non ero capo di nessuno […] Ho dovuto bloccare i commenti su Instagram. C’è stato un accanimento mediatico contro di me, io combatto la violenza di genere girando l'Italia e l’Europa”, ha spiegato il Rocca.

Poi, Gilles si è rivolto a Tommaso, pungendo l’opinionista de L’Isola: “Non mi conosceva prima della mia esperienza all’Isola. Se il suo sentimento al GF Vip fosse stato etichettato come telenovela cilena, ci sarebbe rimasto molto male. A me non è mai piaciuto essere chiamato leader e capobranco, odio il branco e le leadership negative". Immediata la replica di Zorzi, che sembra pronta ad andare avanti: "Mi dispiace averti offeso, nessuno pensa che tu sia violento, qui dallo studio L'Isola ti darà modo di riscattarti dalle tue battute infelici”. Insomma, un confronto decisamente poco intenso, rispetto a quello che tutti noi ci saremmo aspettati. Voi cosa ne pensate?

