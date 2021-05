Isola dei Famosi, Gilles Rocca: "Tommaso Zorzi? Poco professionale. Ecco perché non ho baciato Francesca Lodo"

Gossip TV

Gilles Rocca racconta la sua avventura nella quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, riservando una stoccata a Tommaso Zorzi.

Grande protagonista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha lasciato l’Honduras tra un mare di polemiche. Accusato di aggressività, criticato per non essersi messo in gioco durante una delle prove con Francesca Lodo e bersaglio di Tommaso Zorzi, l’affascinante attore ha rotto il silenzio sulla sua esperienza a Playa Reunion, rivelando alcuni retroscena e lanciando una stoccata all’opinionista del reality show, condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca svela la verità sul (mancato) bacio con la Lodo

Tra i naufraghi più discussi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è Gilles Rocca che, con i suoi modi spesso bruschi e il suo carisma da vero leader, si è attirato più di qualche antipatia. L’attore ha fatto un percorso molto intenso in Honduras, prendendo un numero considerevole di chili e mostrando al pubblico le sue fragilità. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato la sua eliminazione, Gilles si è mostrato piuttosto sereno nello studio del dating show di Ilary Blasi, tanto da spingere Tommaso Zorzi a ritrattare sul suo conto. Intervistato da Novella 2000, il Rocca ha parlato della sua esperienza a Playa Reunion, svelando il motivo che l’ha spinto a non tentare la fortuna su Playa Imboscadissima, al fianco dell’amazzone Beatrice Marchetti.

“L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza davvero dura per me. La cosa che più mi spaventava era la fame, sono arrivato a 59 chili. Ma la cosa che mi ha messo più a dura prova è stata l’immagine negativa che, per colpa di diverse menzogne, stava uscendo fuori. Per questo ho deciso di lasciare il reality […] Con il passare delle settimane si sono create delle dinamiche ingestibili. E anche quelli che sembravano amici sono diventati ostili, hanno iniziato a guardarmi strano come se dovessi tradirli da un momento all’altro”.

Prima di lasciare per sempre l’Honduras, Gilles è stato ferocemente criticato per aver rifiutato di prendere parte ad una prova con Francesca Lodo. In cambio di un succulento piatto di pasta, i due naufraghi avrebbero dovuto affrontare la prova del ‘bacio subacqueo’ ma l’attore è stato irremovibile. In molti si sono chiesti il vero motivo che ha spinto il naufrago a rifiutare, nonostante il pianto disperato della Lodo che avrebbe voluto vincere il premio vista la fame che l’attanagliava e, a tal proposito, Gilles ha raccontato:

“Sono abituato a baciare attrici per lavoro e non è certo un bacio a stampo che mi spaventa. Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo ‘oh quanta passione’ o cose del genere. Come ho potuto ho voluto mandare messaggi d’amore alla mia fidanzata, e quella era una buona occasione. Aggiungo anche che Miriam, la mia fidanzata, non è gelosa. L’ho fatto esclusivamente perché non avevo voglia di partecipare alla ‘grande abbuffata’”.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca punge Tommaso Zorzi

Infine, parlando del rapporto con Tommaso Zorzi, che ha riservato più di una stoccata al naufrago durante il suo percorso a L’Isola, Gilles ha dichiarato: “Sono abituato a dire sempre ciò che penso. Al di là dei follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica, io rispondo. Tornato in Italia tra l’altro ho saputo da vari video che Tommaso mi aveva deriso più volte. Questo non lo avevo visto quando ero nel programma. Secondo me un opinionista deve essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti. Altrimenti rischia di essere davvero poco professionale”.

Al momento, il Rocca non ha intenzione di tornare sul piccolo schermo con un altro reality - impossibile vederlo al Grande Fratello Vip con grande dispiacere delle fan - dal momento che vuole dedicare tutto sé stesso alla carriera cinematografica.

