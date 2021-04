Isola dei Famosi, Gilles Rocca nella bufera: "Sono un pezzo di me**a, il peggio" (VIDEO)

Gossip TV

Tutti contro Gilles per il suo comportamento irrispettoso, caos all'Isola dei Famosi.

Gilles Rocca continua a stare al centro delle polemiche. Il motivo? Il comportamento aggressivo e poco rispettoso assunto all'Isola dei Famosi nei confronti di alcune naufraghe del reality show condotto da Ilary Blasi.

Gilles Rocca sotto accusa all'Isola dei Famosi

L'arrivo di Matteo Diamante, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò all'Isola dei Famosi ha scombussolato gli equilibri del gruppo. Le tre donne, infatti, hanno subito criticato Gilles accusandolo di essere molto arrogante e permaloso. Dichiarazioni che non sono piaciute al bel naufrago, che ha iniziato ad abbaiare in diretta contro le nuove naufraghe: "Sono un pezzo di me**a, il peggio dei peggio, e anche permaloso".

Un atteggiamento davvero poco carino che ha spiazzato tutti compresa Elettra Lamborghini, che direttamente dallo studio ha criticato il gesto di Rocca: "Ma cosa vogliono dire questi versi?". "Sto diventando un animale, Elettra. Sto diventando un animale. Non sono più una persona. Comincio ad abbaiare, ululare, miagolare. Sono anche un po’ una Barbie, perché piango sempre. Sono una bambina ormai. Comprerò delle cose rosa quando esco da qua. Sono triste perché mi manca il mio amore, Miriam" ha prontamente replicato il concorrente cercando di giustificare il suo comportamento.

Successivamente, Gilles ha confessato che la sua rabbia deriva dal senso di impotenza che vive in Palapa. "Io mi sento improduttivo e fragile, forse non sono adatto a stare qui. So che nessuno mi obbliga a restare, ma per me è una occasione" ha dichiarato il concorrente.

