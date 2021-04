Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo ai ferri corti: amicizia al capolinea

Gossip TV

Francesca Lodo e Gilles Rocca sempre più lontani dopo la Puntata de L’Isola dei Famosi. Amicizia finita tra i due naufraghi?

Sin dai primi giorni di permanenza in Honduras, Gilles Rocca e Francesca Lodo si sono dimostrati molto uniti. La naufraga ha assecondato la naturale inclinazione dell’attore per la leadership, tanto da meritarsi il fastidioso nomignolo di ‘valletta’. Ora, tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto tra i due dopo le durissime parole che Gilles ha rivolto alla sua collega, durante la Puntata de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa succede tra i due concorrenti della quindicesima edizione del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Francesca Lodo sempre più lontani

Gilles Rocca è tra i naufraghi più discussi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il concorrente è stato accusato di avere modi decisamente poco eleganti nei confronti delle donne, e di essere solito esprimere le proprie idee con toni esageratamente alti e parole eccessivamente violente. Anche Tommaso Zorzi ha accusato il Rocca di essere arrogante, ma il naufrago sembra abbia deciso di non farsi scalfire dalle critiche esterne per continuare il percorso in Honduras senza pesi nel cuore.

Al fianco di Gilles c’è stata sin dal primo giorno Francesca Lodo, che sembra apprezzare il percorso del collega dal quale non si separa mai, al punto da essersi meritata l'ironico nomignolo di ‘valletta’. La Lodo, in effetti, è spesso stata l’ombra dell’affascinante attore e ha eseguito i suoi ordini senza battere ciglio. Per questo tutti si sono meravigliati quando, durante l’ultima Puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, il Rocca ha attaccato improvvisamente Francesca.

Francesca Lodo furiosa con Gilles Rocca: nuove dinamiche a L'Isola dei Famosi

Il naufrago ha accusato l’amica di essere molto agguerrita davanti alla pentola di riso, cercando sempre di sottrarre una razione in più rispetto al gruppo. L’attore biasima la Lodo per non aver mai mostrato la stessa grinta quando si parla di dinamiche di gioco, ma l’accusa è apparsa decisamente fuori luogo, dal momento che Francesca si espone molto ed è anche tra le concorrenti che più volte hanno regalato la vittoria alla propria squadra durante le prove ricompensa.

Tornati a Playa Reunion, i due naufraghi si sono affrontati e Francesca ha confessato di essere rimasta profondamente delusa per quell’attacco gratuito. “Ci sono sempre modi e modi di dire le cose. Come io ti porto rispetto, tu devi portare rispetto a me”, ha sbottato la naufraga. Il colpo di scena tra Gilles e Francesca ha destabilizzato tutti: una delle unioni più solide de L’Isola sta per sgretolarsi e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.

