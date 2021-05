Isola dei Famosi, “Gilles Rocca è andato avanti per soldi”: l’accusa e la rivelazione sul cachet del Naufrago

Gossip TV

Quanto ha guadagnato Gilles Rocca per prendere parte a L’Isola dei Famosi? Il naufrago è rimasto in Honduras per soldi? Ecco cosa ha rivelato Daniela Martani sul discusso attore.

Il percorso di Gilles Rocca nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato ricco di alti e bassi. Se da una parte, infatti, il naufrago è diventato il fulcro del gruppo di abitanti di Playa Reunion, d’altra parte il suo atteggiamento scostante ha finito con il procurargli la nomina di uomo aggressivo e verbalmente violento con le donne. Dopo essere stato eliminato al televoto settimanale, Gilles ha lasciato il reality show di Canale5 e, secondo Daniela Martani, la sua prolungata permanenza sarebbe stata dettata principalmente da un affare di soldi. Ecco quanto avrebbe guadagnato il naufrago con la sua partecipazione al programma.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha resistito a lungo per il Cachet?

Tra i naufraghi più discussi della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è, senza dubbio, Gilles Rocca. L’avvenente attore ha dimostrato di possedere un naturale carisma da leader, al punto da essere accusato da alcuni naufraghi di voler incentrare le dinamiche del gruppo nelle sue mani, senza permettere a coloro in disaccordo di esprimere le proprie opinioni. Tra una discussione e l’altra, Gilles è finito nel mirino di Daniela Martani che ha accusato il naufrago di essere violento e aggressivo durante le discussioni, anche quelle più banali. L’ex concorrente del reality show di Canale5 non ha mollato la presa su Rocca, ed è tornata a parlare più volte del rapporto con il naufrago, tirando in ballo anche Francesca Lodo rea di non prendere le parti delle altre donne, pur di assecondare l’attore.

Spedito in Nomination, Gilles si è visto eliminato dal pubblico da casa e ha deciso di non rimanere a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti, ormai troppo provato da questa esperienza per poter resistere ancora in Honduras. Tornato alla realtà, Gilles si è sfogato e ha fatto un gesto inaspettato contro la redazione, dichiarando di essersi sentito poco compreso e di essere stato costretto ad accostarsi al ruolo del ‘cattivo di turno’. Insomma, tra il naufrago e la produzione è in atto una querelle da non sottovalutare e il Rocca non è ancora tornato in studio, e forse non ci tornerà mai più.

Secondo Daniela, intervistata da Nuovo, Gilles avrebbe dovuto ritirarsi prima di essere in quelle condizioni psicofisiche, ma non l’ha fatto per motivi economici: “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”. In effetti, nelle ultime settimane, come segnala Biccy, sono stati svelati i presunti cachet dei naufraghi e quello di Gilles ammonta a ben 7mila euro settimanali!

