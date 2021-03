Isola dei Famosi, Gilles Rocca aggressivo con Daniela Martani: "Non è cattivo ma..."

Gossip TV

Marco Maddaloni commenta il percorso di Giles Rocca ne L'Isola dei Famosi, dopo le accuse di Daniela Martani.

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo dello scontro in diretta tra Gilles Rocca e Daniela Martani. La naufraga ha accusato il collega de L’Isola dei Famosi di essere stato aggressivo ne suoi confronti, e si è mostrata molto provata per la delicata situazione. Un ex concorrente del reality show di Canale5 difende Gilles, che questa sera potrebbe uscire al televoto contro Vera Gemma e Awed.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca al televoto: "Mi piace come ragazzo ma si accende velocemente"

Gilles Rocca si è distinto subito per la sua forza d’animo e il suo aspetto decisamente affascinante, che potrebbero permettergli di diventare uno dei protagonisti più amati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Potrebbe, dal momento che Rocca si trova in Nomination insieme a Vera Gemma e Awed, che non sono avversari facili da battere, e anche se giungesse su Parasite Island non è escluso che il pubblico lo preferisca al naufrago Brando Giorgi.

Negli ultimi giorni si è parlato molto della lite tra Gilles e Daniela Martani, che è scoppiata in lacrime poiché molto provata dalla situazione. La Martani ha accusato il collega di essere stato verbalmente aggressivo nei suoi confronti e di non sentirsi compresa da nessuno, a causa delle sue idee non propriamente comuni. Intervistato da Radio Smeraldo, Marco Maddaloni ha commentato le dinamiche del gioco e ha espresso il suo pensiero sull’attore: "A me come ragazzo piace tanto perché si sa muovere, ma ha un problema di modi. Spesso quando parla ha dei toni molto alti dovuto anche al suo tono di voce […] Si accende molto velocemente. Penso che lui non sia cattivo, è proprio un suo modo, con il tempo aggiusterà questa cosa secondo me”.

Gilles dovrà dimostrare di poter essere un leader senza entrare in contrasto con i naufraghi, se gli sarà concesso di rimanere a L’Isola grazie al pubblico. Del resto, bisogna ammettere che la fame e la mancanza dei propri affetti rende facilmente suscettibili e che Daniela è spesso molto insistente, soprattutto quando vuole comunicare ai suoi compagni i suoi ideali.

