Isola dei Famosi, Gilles Rocca affronta e critica duramente Brando Giorgi che sbotta: "È arrivato il capobranco" (VIDEO)

Beppe Braida abbandona l'Isola dei Famosi, il comportamento di Brando scatena nuove discussioni.

Duro scontro all'Isola dei Famosi tra Brando Giorgi e Gilles Rocca dopo l'addio di Beppe Braida. Il motivo? L'attore romano è stata duramente attaccato dal modello per non essersi reso conto della grave situazione che ha colpito il comico e che lo ha portato a lasciare immediatamente il gioco.

Gilles Rocca e Brando Giorgi ai ferri corti, nuovo scontro all'Isola dei Famosi

Beppe ha deciso di abbandonato l'Isola dei Famosi dopo aver saputo dalla fidanzata che il padre è stato ricoverato per Covid-19: "Lui è altalenante, non me la sento di continuare, non posso stare qui, scusate". Una notizia che ha letteralmente sconvolto tutti i naufraghi. Tutti tranne Brando, che non si è nemmeno reso conto dell'abbandono del comico.

Solo nel momento in cui Brando è tornato dal gruppo è venuto a conoscenza della decisione di Beppe di lasciare il gioco. L'attore romano, però, appresa la notizia ha preso la sua razione di riso ed è tornato nella sua capanna scatenando la reazione furiosa dei naufraghi. "Che schifo, che schifo d’uomo" ha dichiarato Awed seguito da Francesca Lodo: "Per prendere il riso si alza, per fare un saluto a Beppe no". "Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento perché questo non fa parte del gioco, ma della vita vera. Per quanto mi riguarda si può prendere una pentola, la brace e si fa tutto da solo. A me una cosa del genere fa vomitare. Questo è il gioco, ma se ne va un amico nostro, stai un attimo qui con noi, non prendi il riso e te ne vai" ha aggiunto Gilles che ha poi deciso di affrontare l'attore.

"Brando, potevi pure stare insieme a noi perché questo fa parte del gioco, ma adesso si tratta di vita vera, stavi con noi, ti interessavi un paio di minuti. Era più carino, hai fatto l’ennesima figura di me**a" ha detto Gilles rivolgendosi a Brando che, a bassa voce, ha replicato "Ah sì? Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione, ok, ho fatto l’ennesima figura di me**a, è arrivato il capobranco.. se uno riflettesse un po’ di più prima di parlare…". Fariba ha poi deciso di raggiungere Giorgi per portargli un altro po’ di riso, ma è stata prontamente bloccata: "Fariba nooo, meglio di no perché se io vengo lì oggi prendo Gilles a calci in cu*o da qui all’Italia, già non l’ho fatto prima… parla… ma che ne sa".

