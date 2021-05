Isola dei Famosi, Francesca Lodo torna sui social: "Non sto benissimo, ho patito la fame vera"

Gossip TV

Francesca torna sui social dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi.

Francesca Lodo è stata tra le naufraghe indiscusse della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. A poche settimane dalla sua eliminazione, l'ex letterina è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Le prime dichiarazioni social di Francesca Lodo dopo L'Isola dei Famosi

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione a L'Isola dei Famosi, Francesca è tornata sui social dove ha raccontato tutte le emozioni e sensazioni vissute in Honduras. "Mi fa stranissimo parlarvi, ancora sono un po’ scioccata, il telefono. Faccio un po’ di fatica. Questa bella ricrescita, sono in quarantena, non posso neanche uscire" ha dichiarato l'ex naufraga, che attualmente si trova in Italia in quarantena.

Il percorso sull'isola è stato davvero duro, ma Francesca non ha rimpianti: "Io sto bene, sono un po’ magra. Devo fare attenzione devo andare molto con cautela perché ho un po’ problemi sia col dormire sia col mangiare. Però sto recuperando. Volevo dirvi grazie. [...] Inizio nel dirvi che sono molto felice. Questa esperienza è stata, forse non si trovano le parole per spiegare perché se non lo fai non lo puoi spiegare. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 kg. Sto cercando di recuperarli pian piano ma sono felice. Sono felice di averla fatta, sono fiera di me. Mi guardo allo specchio e sono contenta dell’esperienza che ho fatto e di come l’ho fatta. I vostri messaggi me lo confermano".

La Lodo ha infine concluso rivelando che le sarebbe piaciuto arrivare in finale con Beatrice Marchetti: "Certo mi rode, uscire a due settimane dalla fine ti rode. Mi sarebbe piaciuto andare in finale. Però sono fiera e contenta di me per come sono uscita. Mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga, perché ho fatto la vera naufraga, quella settimana con Beatrice. Mi sarebbe piaciuto continuare quell’esperienza con lei e continuare in finale insieme a Beatrice. Pazienza, è stata bellissima così. E adesso se magna".

