Isola dei Famosi, Francesca Lodo su Ilary Blasi: "Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione"

Francesca parla della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary Blasi.

Lunedì 7 giugno 2021 si è conclusa la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi con la vittoria di Awed. Un'edizione ricca di colpi di scena, emozioni e tanti imprevisti che è stata commentata dall'ex naufraga Francesca Lodo.

Le parole di Francesca Lodo su Ilary Blasi, al timone de L'Isola dei Famosi

Intervistata da Superguidatv, Francesca ha ammesso: "E’ stata una rinascita seppur sofferta perché fare l’Isola dei Famosi non è stata una passeggiata. La rifarei però altre mille volte. [...] Sono stata fiera di me invece perché ho tirato fuori una grinta che neanche sapevo di avere. Non mi sono mai arresa e sono riuscita a vincere anche le prove leader".

L'Isola dei Famosi è stata per la Lodo anche un'occasione per rivedere Ilary Blasi, con cui in passato aveva condiviso l'esperienza a Passaparola: "E’ stato bello. Ilary è sempre molto simpatica come lo era da ragazza. E’ diventata una grande professionista e sono stata felice di aver partecipato al reality proprio quando lei ha avuto l’opportunità di condurlo. Quando ci siamo viste ci siamo abbracciate. Non ci vedevamo da 16 anni ed è stato emozionante rivederla. Ha saputo condurre quest’Isola mettendoci quel sarcasmo tipico dei romani. Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione".

E su una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Francesca ha dichiarato: "Non lo so. Al momento mi sto riprendendo da quest’esperienza. Posso dire però che se ho avuto il coraggio di fare un reality tosto come 'L’Isola dei Famosi' posso anche entrare nella casa del Grande Fratello Vip".

