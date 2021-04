Isola dei Famosi, "Francesca Lodo se la faceva con Akash Kumar": il gossip bollente

Gossip TV

Francesca Lodo e Akash Kumar hanno avuto un flirt a L'Isola dei Famosi? Ecco la piccante indiscrezione sui due naufraghi della quindicesima edizione.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta appassionando gli spettatori di Canale5, soprattutto da quando nel gruppo sembrano essersi create fratture insanabili. In Honduras, tuttavia, sembra esserci spazio anche per l’amore e arriva un’indiscrezione bollente che riguarda Francesca Lodo e il discusso Akash Kumar. Cosa è successo tra i due concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi?

Isola dei Famosi, flirt tra due nauraghi? Ecco l'indiscrezione piccante

A L’Isola dei Famosi è tempo di resa dei conti e il gruppo di naufraghi si spacca, colpito dall’allontanamento volontario di Brando Giorgi ma anche dalle accuse di Paul Gascoigne, che ha fatto infuriare tutti. Tra una lite e l’altra, sembra che in Honduras ci sia stato spazio anche per l’amore, seppur per un breve periodo. Protagonisti di questo retroscena bollente sono Francesca Lodo e il discusso Akash Kumar.

Sembrerebbe, infatti, che durante la sua breve permanenza nel reality show di Canale5, il bellissimo modello abbia tentato un approccio con la Lodo, anche se non è chiaro se la naufraga abbia apprezzato o meno queste attenzioni, stando a quanto riportato da Novella 2000. Peccato che Akash non abbia accettato di rimanere a Parasite Island per approfondire anche il rapporto con la Lodo, anche se va ammesso, dagli estratti del day-time questa intesa particolare non è mai trapelata al pubblico.

Di nuove coppie nemmeno l’ombra nella quindicesima edizione, dal momento che sono praticamente tutti già felicemente impegnati e che la fame sembra cancellare ogni guizzo fisico. L’unico che ancora è in cerca della sua anima gemella è Awed, decisamente più energico da quanto Beatrice Marchetti ha fatto il suo ingresso nel cast. La modella è senza dubbio bellissima, ma sembra non provare un interesse per Awed che vada oltre l’amicizia. Solamente il tempo potrà darci ragione!

