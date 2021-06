Isola dei Famosi, Francesca Lodo punge Gilles Rocca a Il Punto Z: “Non lo perdonerò mai”

Gossip TV

Francesca Lodo, ospite della nuova puntata de Il Punto Z, parla del percorso a L’Isola dei Famosi e lancia una frecciatina a Gilles Rocca.

Dopo aver lasciato Playa Reunion e aver soggiornato sull’isola segreta con Beatrice Marchetti, la bella Francesca Lodo ha dovuto dire addio alla sua avventura nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La naufraga, ospite de Il Punto Z, ha parlato della dura e soddisfacente esperienza, lanciando anche una stoccata a Gilles Rocca e ad Andrea Cerioli, con i quali ci sono stati scontri accesi in Honduras.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo contro Gilles e Cerioli

Grande protagonista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Francesca Lodo si è trovata coinvolta in più di una discussione a Playa Reunion. Tacciata di essere la ‘valletta’ di Gilles Rocca, la naufraga si è allontanata dall’attore a causa dei suoi bruschi cambiamenti d’umore, per poi essere delusa dalla scelta di lui di non provare neppure a farle vincere un piatto di pasta, nonostante fosse consapevole della grande fame che la Lodo ha provato costantemente.

I rapporti tra i due si sono raffreddati e, ospite del salotto de Il Punto Z, la Lodo ha confessato a Tommaso Zorzi: “Morivo di fame…Quando ha detto di non voler fare la prova non l’ho capita. Non lo perdonerò mai per quel gesto, Tornando indietro l’avrei nominato”. Nel corso della semifinale, Francesca si è scontrata con Andrea Cerioli, sostenendo che il naufrago sia arrivato in Finale senza aver fatto nulla in Honduras. L’ex tronista di Uomini e Donne si è acceso, rispondendo la critica al mittente e in studio la situazione si è fatta decisamente tesa.

La Lodo ha confermato a Zorzi l’idea che è fatta su Cerioli, descrivendolo come un “naufrago atipico". Parole di miele, invece, per Beatrice Marchetti che è tornata insieme i naufraghi dopo settimane di solitudine che hanno messo alla prova le sue doti di sopravvivenza. “Si è fatta L’Isola da sola ed è stata brava. Mi aspetto che il pubblico la premi”, ha messo Francesca. La predizione dell’ex naufraga sulla Marchetti si rivelerà esatta? Non resta che attendere la Finale del reality show condotto da Ilary Blasi, per scoprirlo.

