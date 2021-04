Isola dei Famosi Francesca Lodo in lacrime per Gilles Rocca, Ilary Blasi sbotta in diretta: "Non ha senso quello che dici"

Gossip TV

Gilles rifiuta la prova bacio con Francesca scatenando la reazione della conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Gilles Rocca continua a stare al centro delle polemiche. Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, l'attore ha rifiutato di sottoporsi alla prova del bacio in apnea con Francesca Lodo. Una scelta inaspettata che ha fatto letteralmente crollare la giovane naufraga e innervosire la conduttrice Ilary Blasi.

Gilles Rocca rifiuta la prova, la reazione di Francesca Lodo e Ilary Blasi

Ilary ha chiamato le coppie ad immergersi sott'acqua per la prova bacio in apnea. In palio c'è una cena romantica a base di amatriciana. "No Ilary non la faccio" ha confessato Gilles "Non ho voglia di farla, la cena a lume di candela la farò con l'amore della mia vita [...] Non sono su un set, se non ho un copione non riesco a recitare. Venite voi se volete".

Spiazzata dalla scelta del naufrago, Ilary ha provato a farlo ragionare, ma invano: "Miriam è una donna intelligentissima e non è gelosa, ma sono io che non sto bene". "Se volete mi sacrifico io e faccio il secondo giro" ha dichiarato Awed cercando di smorzare la tensione. Gilles è irremovibile e Francesca è stata costretta a rinunciare alla prova.

La decisione di Rocca ha fatto letteralmente crollare la Lodo, che si è lasciata andare alle lacrime. Tornati poi in Palapa e interpellata dalla Blasi, l'ex letterina di Passaparola ha sbottato: "Non ce l'ho con Gilles, capisco quale possa essere la reazione di una donna a casa, ma stavolta mi rode veramente il c*lo a vedere quel piatto e non poterlo mangiare". "Io ho fatto tanti film con scene di sesso importanti, ma qui non sono integro mentalmente" ha prontamente replicato Gilles facendo innervosire la conduttrice de L'Isola dei Famosi che lo ha ripreso in diretta: "Scusa ma non ha senso quello che dici, si tratta di un gioco". "Magari un po' di zuccheri ti sarebbero serviti" ha aggiunto Tommaso Zorzi.

