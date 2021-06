Isola dei Famosi: Francesca Lodo a ruota libera su Andrea Cerioli, Gilles Rocca e Awed

Gossip TV

L'ex naufraga Francesca commenta la vittoria di Awed e lancia una frecciata ai suoi ex compagni de L'Isola dei Famosi.

Francesca Lodo è stata una delle naufraghe più apprezzate della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Superguidatv, la showgirl sarda ha parlato della sua esperienza in Honduras e commentato la vittoria di Awed.

Francesca Lodo a ruota libera sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

"Ho scelto di partecipare perché volevo darmi un’altra opportunità considerando che da 12 anni avevo abbandonato l’idea di fare ancora televisione" ha esordito così Francesca svelando i motivi che l'hanno spinta a partecipare a L'Isola dei Famosi"E’ stata una rinascita seppur sofferta perché fare l’Isola dei Famosi non è stata una passeggiata. La rifarei però altre mille volte. La mia paura però non era quella quanto il fatto di aver fatto un brutto percorso e di aver giocato male o d’astuzia. Sono stata fiera di me invece perché ho tirato fuori una grinta che neanche sapevo di avere".

L'ex naufraga ha continuato rivelando di aver pensato di mollare il gioco: "Non mi sono mai arresa e sono riuscita a vincere anche le prove leader. E poi ho mantenuto un atteggiamento riflessivo aspettando di rispondere anche quando mi facevano innervosire. Ho buttato giù a volte dei bocconi amari. [...]C’è stato un momento in cui ho pensato di mollare. La fame mi ha tirato un brutto scherzo".

Parlando dei suoi ormai ex compagni di avventura, Francesca non ha perso occasione per commentare il comportamento assunto da Andrea Cerioli e la vittoria di Awed: "Con Andrea Cerioli l’ultima settimana ci sono state delle tensioni. Al suo posto avrei evitato di innescare discussioni inutili perché si poteva benissimo trovare un punto di incontro. Lui però non voleva dialogare e infatti mi ha detto cose che mi hanno lasciata di stucco. Penso che la sua sia stata una strategia. Lui è stato un grandissimo concorrente pur non dimostrandosi un naufrago eccellente a differenza di Ignazio Moser e Valentina. Per me non doveva arrivare in finale e avrei preferito che al suo posto ci fosse stata Beatrice. Awed non ha fatto molto per il gruppo ma se fossi un autore lo scritturerei per un programma comico. Avrei voluto che vincesse Valentina. Sono contenta però che un giovane proveniente dal mondo del web abbia avuto questo riscontro. E’ un bel segnale".

Le parole di Francesca Lodo su Gilles Rocca

Per quanto riguarda invece Gilles Rocca, la Lodo ha dichiarato: "Ci siamo visti in studio e ci siamo abbracciati. Io non perdonerò mai il suo gesto perché quel piatto di pasta mi è rimasto indigesto. Tornando indietro l’avrei nominato quella sera. Ignazio almeno si è prodigato a darmi un bacio senza labbra. Avevo suggerito lo stesso anche a Gilles ma lui è rimasto fermo sulla sua posizione. Non provo astio nei suoi confronti".

