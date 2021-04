Isola dei Famosi, Flirt tra Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin? La Coppia che non ti aspetti

Gossip TV

Sembra che Drusilla Gucci, concorrente de L'Isola dei Famosi, abbia avuto un flirt con Damiano dei Maneskin.

Drusilla Gucci è senza dubbio una delle naufraghe che più incuriosiscono il pubblico de L’Isola dei Famosi. La pronipote di Guccio Gucci ha fatto parlare di sé ma questa volta non si tratta di una delle sue particolare collezioni di ossa animali oppure di storie da brividi di fantasmi che infestano la sua casa, bensì di un flirt con un cantante piuttosto chiacchierato. Stiamo parlando di Damiano David, frontman dei Maneskin che hanno trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin innamorati?

Nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è approdata Drusilla Gucci, pronipote del celebre Guccio Gucci. La naufraga ha colpito tutti per la sua totale mancanza di entusiasmo che, a dispetto di quanto si potrebbe credere, è un aspetto del suo carattere assolutamente magnetico. La Gucci ha raccontato di avere una bizzarra passione per le ossa animali, che colleziona con premura in teche ricercate, un amore spassionato per i cimiteri dal momento che è affascinata dalla morte e, infine ma non meno importante, Drusilla ha confessato di vivere in una casa infestata dai fantasmi.

Insomma, la concorrente del reality show di Canale5 è alquanto singolare, ma il pubblico ha premiato la sua originalità e l’ha slavata dal televoto contro Miryea Stabile. Negli ultimi giorni, tuttavia, Drusilla ha confessato di non sentirsi in forze e di voler lasciare al più presto l’Honduras, poiché sente che la sua avventura è ormai volta al termine. Chissà se i telespettatori accontenteranno la concorrente, votando per Andrea Cerioli al televoto settimanale.

Nel frattempo, la Gucci è tornata al centro delle polemiche per un gossip reso noto da Novella 2000, che ha fatto sapere che la naufraga avrebbe avuto un flirt con Damiano David. Lui, classe 1999 e leader dei Maneskin, si gode il successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo e tiene gelosamente custodita la sua vita privata. Ad avvicinare Drusilla e Damiano sarebbe stato l’amore per il dark, ma non si hanno ulteriori informazioni su questo love affaire che sta facendo impazzire le fan del cantante romano. Certamente sarebbe poetico osservare i due, mano nella mano, a passeggiare per cimiteri abbandonati!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.