Isola dei Famosi Finale, Ilary Blasi sul vincitore: "Non ho dubbi"

Ilary Blasi svela chi è il suo vincitore della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 7 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda la finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Intervistata da FQMagazine, la conduttrice Ilary Blasi ha parlato della sua esperienza al timone del reality show e detto la sua sul suo vincitore.

La rivelazione di Ilary Blasi sul vincitore de L’Isola dei Famosi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è arrivata al capolinea. Chi, tra Awed, Valentina Persia, Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti sarà il vincitore del popolare reality show di Canale 5?

In occasione della finale, Ilary ha lasciato un’intervista a FQMagazine in cui ha parlato del suo debutto a L’Isola dei Famosi e dei risultati ottenuti in termini di ascolti: "È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola. […] Siamo soddisfatti. Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo".

Per quanto riguarda invece l’inviato Massimiliano Rolino, che è stato preso bonariamente in giro nelle varie puntate, e il vincitore del programma, la Blasi ha rivelato: "Massimiliano all’inizio ha sofferto. Lo stimo, non era per niente facile. Anch’io con lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi […] Abbiamo iniziato a giocarci e lui si è rilassato, ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato è diventato un punto di forza. Il vincitore? Non ho dubbi Jeda (ride, ndr)".

