Isola dei Famosi, Fariba Tehrani vuota il sacco: "Tutti sparlavano di tutti. Awed? Ha giocato in modo astuto"

Fariba contro tutti a L'Isola dei Famosi, l'ex naufraga racconta la sua verità.

Fariba Tehrani è stata tra le protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex naufraga e mamma di Giulia Salemi è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras, caratterizzata dai numerosi scontri con gli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi.

Fariba Tehrani vuota il sacco sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

A poco più di una settimana dalla finale de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare il giovane Awed, Fariba ha raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras e spiegato il motivo per cui si è ritrovata molto spesso al centro di accese discussioni: "Ringrazio gli autori anche se all’Isola sono stata figliastra, ma per fortuna non orfana. Io non ho cercato Isola, è Isola che ha cercato me. Sono entrata nel gruppo dopo tre settimane, quando già si erano formate le alleanze, soprattutto i magnifici cinque: Valentina Persia, la capogruppo, Gilles Rocca, il primo soldato, e poi Francesca Lodo, Roberto Ciufoli e Angela Melillo".

L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha continuato affermando: "Mi sono fatta in quattro per tutti, i miei amici mi chiamano Madre Teresa di Calcutta. Ho persino 'moltiplicato il riso', quando lo preparavo io venivano fuori più porzioni, tanto che Andrea Cerioli e Awed hanno detto: 'Se ci scappa anche una terza porzione, Fariba va in finale'. Da quel momento sono stata attaccata dal gruppo dei cinque, mi vedevano come rivale. Tutti, soprattutto questi 'alleati', sparlavano di tutti quando le telecamere erano lontane e stavano la notte fino a tardi a parlare a voce alta".

Fariba ha poi lanciato una frecciata a Valentina Persia e rivelato il suo pensiero su Awed: "Valentina ha capito come è la vita e si nascondeva dietro Gilles, che sembrava il cattivo anche se, in realtà, ha un animo gentile. Ha influenzato tutti, anche se poi lo hanno scoperto e si sono ricreduti su di me. Quando sono entrati Andrea e Ignazio Moser, ha capito che erano forti e si è alleata con loro [...] Awed ha giocato in modo astuto, facendo vedere le carte solo alla fine, non si è mai tradito. E poi è simpatico, napoletano. Stava sdraiato tutto il giorno e mi diceva: 'La gente guarda la persona e la simpatia, non importa che tu ti faccia in quattro per il gruppo!'".

