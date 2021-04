Isola dei Famosi: Fariba Tehrani smaschera i naufraghi, l'ira di Gilles Rocca e Valentina Persia (VIDEO)

Gossip TV

Acceso scontro all'Isola dei Famosi tra Fariba, Gilles e Valentina.

Scontro di fuoco all'Isola dei Famosi tra Fariba Tehrani, Gilles Rocca e Valentina Persia. La mamma di Giulia Salemi, stanca di alcuni comportamenti, ha deciso di smascherare la strategia di alcuni naufraghi facendo scoppiare una vera e propria lite in Honduras.

Fariba Tehrani contro tutti all'Isola dei Famosi

La tensione tra i naufraghi è davvero alle stelle. Nelle ultime ore, infatti, è bastato un pugno di riso per far scoppiare un'accesa lite. "Se lo avessi fatto io, mi avreste tagliato la testa. Ci sono figli e figliastri" ha sbottato Fariba accusando Gilles di aver mangiato più riso rispetto agli altri. "Lo stanno facendo tutti, c'è il terzo giro, non ho fatto niente di strano. Una nomination cambia subito il tuo essere zen. Fariba dai non fare i giochetti, ti prego" ha prontamente replicato il modello visibilmente infastidito.

Alla discussione si è poi aggiunta anche Valentina: "Ci sono dei tuoi lati caratteriali che a me non piacciono, te lo dico in faccia. A me non devi dire né amore, né tesoro, né cicci, né pucci perché a me queste sviolinate e leccate di c**o non mi interessano, non mi conquistano". Un attacco che è continuato anche nel confessionale dove la comica ha confessato: "L'atteggiamento di Fariba è quello di buttare in mezzo robe pregresse che sono successe. Lei non ci sta dentro per il fatto di essere stata votata. Siamo stanchi, abbiamo bisogno di serenità e lei è una persona che serenità al gruppo non la porta".

Stanca e delusa dal comportamento dei due naufraghi, Fariba ha deciso di andare da Paul Gascoigne e smascherare Gilles, Valentina e Angela Melillo, rei di aver complottato per mandarlo al televoto: "L'altro ieri c'erano Angela, Gilles, Valentina che dicevano che dici sempre le parolacce, che non fai niente. Avevano detto: ‘Questa volta votiamo Brando e lo facciamo fuori e la prossima volta votiamo Paul". Dopo avere assistito alla scena, sia Roberto Ciufoli che Gilles hanno raggiunto Paul: "Fariba ha detto che ti volevo nominare? Io stavo dormendo Paul. Nessuno ha mai negato che Paul, andando avanti nel gioco, potrebbe essere una persona nominabile, ma non è mai stato detto, per quanto mi riguarda: ‘Voglio nominare Paul' o ‘Sto pensando di nominare Paul'. Fariba è molto bugiarda. Io detesto le bugie e le persone bugiarde".

Foto IPA