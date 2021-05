Isola dei Famosi, Fariba Tehrani: "Non mi piace mostrarmi fragile, il mio rapporto con Giulia è stato duro"

Gossip TV

Fariba si lascia andare a L'Isola dei Famosi e racconta il periodo difficile vissuto con la figlia Giulia.

Stasera, lunedì 24 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Al televoto anche questa settimana Fariba Tehrani che, negli ultimi giorni, si è lasciata andare con i suoi compagni di gioco raccontando del periodo difficile vissuto con la figlia Giulia Salemi.

La confessione di Fariba Tehrani sul rapporto con Giulia Salemi

A poche ore dalla diretta de L'Isola dei Famosi, Fariba si è lasciata andare a una confessione dolorosa riguardante il suo rapporto con Giulia: "Amo tantissimo mia figlia, abbiamo un bel rapporto. Se sono sempre stata come una sua amica? Il mio rapporto con lei è stato duro. Nel suo periodo di infanzia era il periodo di separazione. Dopo sono diventata una mamma amica, ma aveva superato i 18 anni. C’è stato un periodo terribile che non voglio nemmeno raccontare. Diciamo che è stata una separazione sofferta. Non è stato semplice per nessuno. Nemmeno Giulia l’ha affrontata bene".

La naufraga persiana non è riuscita ad andare avanti e si è allontanata dal gruppo in lacrime, salvo poi tornare e continuare il racconto. "È stato bello raccontarmi. Però non mi piace piangere così. Magari in un libro, sto scrivendo piccole pagine. Un domani forse dirò tutto. Non voglio rovinarvi le giornate con io che piango. Ho preferito smettere di raccontare. Valentina e Andrea raccontavano il loro passato in maniera forte, io no, ho pianto e non mi piaccio così. No, non mi piace quando faccio così".

E ancora: "Ho raccontato qualcosa separatamente a qualcuno, ma non sono pronta per farlo a tutti. Devo lavorare ancora su di me. Quando sarò forte racconterò tutto, non sono così forte, è apparenza ragazzi. Pubblicamente non mi piace mostrarmi fragile. In piazza mi vergogno ancora troppo a dire certe cose e farmi vedere in quello stato. Piangere è segno di forza e non debolezza, però ora non mi sento del tutto forte". Come reagirà Giulia dopo aver ascoltato queste parole? Ilary Blasi la inviterà in studio per affrontare l'argomento? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

