Isola dei Famosi, Fariba Tehrani nel cast del Grande Fratello Vip? Parla l'ex naufraga

Fariba pronta a entrare nella Casa del Gf Vip dopo L'Isola dei Famosi?: "Sarebbe una passeggiata".

Fariba Tehrani pronta a entrare nella famosa Casa del Grande Fratello Vip? Intervistata da Superguidatv, l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e parlato di una sua possibile partecipazione alla nuova edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Fariba Tehrani da L'Isola dei Famosi al Gf Vip? Le parole dell'ex naufraga

Fariba è stata tra le naufraghe più seguite della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il suo è stato un percorso davvero difficile visto che è finita più volte nel mirino dei suoi compagni di gioco: "Durante il mio percorso, sotto le continue pressioni degli altri naufraghi, ho perso il sorriso e la leggerezza [...] Non ho mai attaccato nessuno pur avendone motivi validi. Nel momento però in cui è stato trovato il pretesto per attaccarmi mi sono difesa con garbo. Ho cercato di darmi da fare in ogni modo e infatti per questo venivo spesso scambiata per una esibizionista e stratega".

A sostenerla e difenderla dalle critiche ci ha sempre pensato Giulia Salemi. "Tremavo dalla felicità quando l’ho rivista" ha rivelato l'ex naufraga di origini persiane "Lei è stata orgogliosa di me e della donna che sono. Ha sofferto e ha pianto per le ingiustizie che ha visto. Conoscendomi aveva capito che per i ridotti tempi televisivi molte parti venivano tagliate".

A proposito di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Fariba ha dichiarato: "Rispetto a L'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip sarebbe una passeggiata. In questa esperienza è uscita la Fariba trascurata, da vera naufraga. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’occasione per mostrare la mia femminilità e per far conoscere altri lati della mia personalità. Al momento però ho fatto questo reality e non vorrei subito farne un altro. Magari in futuro chi lo sa".

