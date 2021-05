Isola dei Famosi: Fariba Tehrani infrange il regolamento e finisce al televoto, la reazione di Giulia Salemi (VIDEO)

Gossip TV

Duro provvedimento disciplinare per Fariba Tehrani. La naufraga de L'Isola dei Famosi non ha rispettato l'accordo preso con Ilary Blasi, che le aveva vietato di rivelare ai suoi compagni di gioco l'esistenza di Playa Imboscadissima, ed è finita direttamente al televoto settimanale.

Fariba Tehrani in nomination per punizione, Giulia Salemi punge Ilary Blasi sui social

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Fariba è stata punita in diretta per aver rivelato ai suoi compagni di avventura l'esistenza di un'altra spiaggia. "Io ne ho parlato, ma loro lo sapevano già. Emanuela aveva detto che esisteva un'altra isola, io per confortarla ho confermato. Qualcun altro aveva parlato" ha confessato la naufraga.

Inutili i tentativi di Fariba di giustificarsi: "Piuttosto che fare il nome di chi l'ha detto preferisco finire in nomination e non fare l'infame". Le sue parole non hanno convinto la conduttrice de L'Isola dei Famosi e la naufraga persiana è finita direttamente in nomination. Una punizione che non è per niente piaciuta alla figlia Giulia Salemi.

Scendendo nel dettaglio, la Salemi, infastidita per la punizione data a sua madre, ha pubblicato un video in cui proprio la Blasi spoilera in diretta l’esistenza di Playa Imboscadissima, chiedendo quindi ironicamente il motivo per cui non è stato preso nei suoi confronti alcun provvedimento: "Hanno punito Ilary per lo spoiler? Ah no…". L'ex gieffina ha poi aggiunto: "Scusate ho fatto un commento ironico…".

