Isola dei Famosi, Fariba Tehrani furiosa con Andrea Cerioli: "È uno stratega, ha parlato malissimo di Roberto Ciufoli"

Fariba Tehrani furiosa con Andrea Cerioli, accusato di essere uno stratega e di aver salvato Roberto Ciufoli per compiacere i naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani ha deciso di abbandonare la veste di naufraga remissiva e pacifica, dopo aver notato che il gruppo tende ad escluderla e ad additarla anche senza motivo. Fariba, infatti, ha lamentato il fatto di sentirsi sempre osservata, provocando la forte reazione di alcuni concorrenti de L’Isola dei Famosi ma anche la comprensione del pubblico da casa. Quando Andrea Cerioli ha deciso di premiare Roberto Ciufoli, la Tehrani è esplosa accusando il nuovo leader di aver giocato di strategia per assicurarsi il favore della maggioranza. Mentre Elettra Lamborghini si dice d’accordo con la madre di Giulia Salemi, il Cerioli spiega le sue ragioni.

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani contro Andrea Cerioli

Il percorso di Fariba Tehrani nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta conquistando il pubblico da casa. La naufraga ha soggiornato per alcune settimane su Parasite Island, insieme ad Ubaldo Lanzo, prima di essere promossa e poter raggiungere il resto del gruppo a Playa Reunion. L’accoglienza dei colleghi non è stata delle migliori e la convivenza sembra andare anche peggio del previsto. La Tehrani si impegna per il gruppo, cucinando prelibatezze come il cactus sul fuoco e rendendosi disponibile per spedizioni e turni di guardia.

In pochi, tuttavia, sembrano apprezzare il carattere di Fariba e la naufraga sente di avere addosso il peso degli sguardi indiscreti dei suoi compagni d’avventura, sempre pronti a giudicare ogni sua mossa. Dopo essere stata rimproverata senza motivo da Paul Gascoigne, con il quale ha avuto un chiarimento, la Tehrani si mostra pronta alla guerra durante la nuova Puntata de L’Isola. Durante una delle prove, il nuovo leader Andrea Cerioli sceglie di salvare Roberto Ciufoli mandando Fariba su tutte le furie.

“Facendo questo gioco lui ha ottenuto maggiori possibilità, perché si è accattivato la maggioranza. Con me avrebbe avuto un solo voto, ma se avesse scelto me avrebbe avuto contro tanti voti. È uno stratega! Di Roberto non ha parlato bene”, ha dichiarato la persiana. Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi si sono schierati dalla parte della naufraga, mentre Cerioli si è difeso: “Non è così, io con Roberto ho chiarito dopo la Nomination e non avevo più motivo di avercela con lui. Fariba ha creato tensioni e quindi ho preferito così”. L'ex tronista bolognese è stato sincero o ha messo in atto una nuova staregia?

