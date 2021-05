Isola dei Famosi, Fariba Tehrani eliminata: arriva il commento di Giulia Salemi

Gossip TV

Giulia Salemi commenta sui social l'eliminazione della madre Fariba Tehrani dalla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani è stata eliminata dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, battuta al televoto settimanale da Miryea Stabile. La madre di Giulia Salemi non ha potuto accedere alla spiaggia segreta, avendo già soggiornato su una Playa alternativa durante il suo percorso, e ha salutato per sempre l’Honduras mentre sua figlia ha espresso il suo pensiero sulla fine dell’avventura di Fariba. Ecco cosa ha scritto la Salemi e le reazioni dei compagni di viaggio della persiana.

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani eliminata ad un passo dalla Finale

Ha scatenato le forze dell’universo contro i suoi rivali, riuscendo a far crollare anche gli spiriti più pacifici, cambiando idea in tempo record, sostenendo sempre la sua filosofia senza paura di risultare sgradita agli altri e, sopratutto, non si è mai piegata alla logica del gruppo. Fariba Tehrani ha reso unica la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e ha creato scompiglio ogni giorno durante la sua permanenza in Honduras. La madre di Giulia Salemi è risultata immediatamente antipatica al resto dei naufraghi, che l’hanno giudicata petulante e poco sincera.

Valentina Persia ha sbottato contro Fariba, augurandosi che la naufraga fosse decretata l’eliminata della Puntata e così è stato. Inutile dire che la comica ha trattenuto a stento la felicità per la notizia, mentre Fariba ha accettato l’esito delle Nomination che è dato dal pubblico sovrano. La persiana ha lasciato per sempre Playa Reunion, preparandosi a tornare in Italia e a riabbracciare i suoi affetti, dopo una convivenza difficile e burrascosa durante diversi mesi.

Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba... adesso sono cavoli miei 😂😂❤️❤️ #isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 24, 2021

Nel frattempo, la Salemi ha commentato l’eliminazione della madre scrivendo: “Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba, ma adesso sono cavoli miei […] Ci sta, si può perdere anche a testa alta…brava mamma”. Giulia ha sempre sostenuto Fariba, arrivando anche a scontrarsi con i naufraghi in Puntata e a mettere in dubbio le dinamiche del reality show, condotto da Ilary Blasi, e ora potrà finalmente riabbracciarla. Noi, da parte nostra, attendiamo con ansia il suo ingresso trionfale in studio.

