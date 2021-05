Isola dei Famosi, Fariba Tehrani di nuovo nel mirino dei Naufraghi: Isolde Kostner esplode

Gossip TV

Sembra essere finita la tregua tra Fariba Tehrani e il gruppo degli Arrivisti. Isolde Kostner esplode contro la madre di Giulia Salemi prima della Puntata de L'Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani ha trascorso diverse settimane di pace nel gruppo degli Arrivisti, che l’hanno accolta senza pregiudizi nono ascoltando le lamentele dei naufraghi che sono da più tempo a L’Isola dei Famosi. Adesso, tuttavia, l’aria sembra cambiare e Isolde Kostner sbotta contro la collega che l’ha interrotta durante un momento molto particolare.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner contro Fariba Tehrani (VIDEO)

Il percorso di Fariba Tehrani nella quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stato segnato da un rapporto turbolento con i naufraghi. La madre di Giulia Salemi è stata accusata di portare zizzania tra il gruppo, cerando di mettere tutti l’uno contro l’altro. La Tehrani è stata difesa dagli opinionisti in studio, che trovano che la naufraga sia un personaggio chiave nel reality show di Canale5, ma nessuno è stato persuaso dalle sue parole. Fariba è finita nel gruppo degli Arrivisti, che l’hanno accolta senza pregiudizi, cercando di conoscerla meglio.

La situazione, purtroppo, sembra essere cambiata piuttosto rapidamente e Isolde Kostner ha mostrato di essere piuttosto stufa dell’invadenza della naufraga. Mentre era intenta a mandare i suoi auguri virtuali all’amato marito, con tanto di finta torta di sabbia e cactus, Fariba è intervenuta facendo un commento che ha indispettito Isolde. La persiana ha incolpato Rosaria Cannavò, che si è sfogata: “Io non mi stancherò mai di dire che Fariba è una vera rompiscatole. Isolde le ha espressamente chiesto di non parlare durante i suoi auguri, e lei è riuscita a parlare […] A te bisogna dare sempre ragione altrimenti ti arrabbi, e questa cosa non mi piace”.

La Tehrani è rimasta delusa dai commenti della collega e ha ammesso in confessionale: “Mi sembrava strano che fossero tutti carini con me… Sto iniziando a vedere qualche segnale negativo”. Sta per scoppiare una nuova faida in Honduras?

