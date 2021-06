Isola dei Famosi, Fariba Tehrani commenta la vittoria di Awed

Gossip TV

Fariba Tehrani felice per la vittoria di Awed a L’Isola dei Famosi. Ecco come ha commentato la madre di Giulia Salemi.

È Awed il vincitore della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e la sua vittoria sembra aver messo d’accordo tutti i naufraghi del reality show di Canale5. Fariba Tehrani commenta la Finale, lanciando un messaggio allo youtuber partenopeo direttamente dello studio di Ilary Blasi. Ecco cosa ha dichiarato la madre di Giulia Salemi dopo l’ultima Puntata.

Isola dei Famosi, Fariba Tehrani rompe il silenzio sulla vittoria di Awed

Grande protagonista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha lasciato Playa Reunion da diverse settimane, dopo essere diventata bersaglio dei naufraghi e dopo aver reso la vita difficile a molti di loro con la sua incredibile parlantina. Dominatrice dell’aria e dell’universo, la Tehrani è tornata nello studio di Ilary Blasi per commentare con gli altri ex concorrenti la Finale del reality show di Canale5. Tante le emozioni che hanno accompagnato gli spettatori durante l’ultima puntata, come la sorpresa di Cecilia Rodriguez ad Ignazio Moser, che si è rifiutato di fare la proposta in diretta Tv, ma anche il colpo basso che Awed ha riservato a Valentina Persia spedendola in Nomination.

Tra una prova e l’altra, è stato proprio lo youtuber partenopeo ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, battendo al televoto la Persia. La comica ha preso sportivamente la scelta del pubblico, avendo più volte ammesso di tifare lei in prima persona per Awed al quale è profondamente affezionata. Dopo aver scoperto il nome del vincitore, in studio sono esplosi i festeggiamenti e Fariba ha commentato: “Mi sono impegnata a fare scongiuri per farti venire. Ti ho voluto bene dall’inizio, anche se mi hai voltato la faccia due volte, ho continuato a volerti bene. Ho comunque sperato per te, nonostante tutto”, ha ammesso la Tehrani.

La persiana ha riabbracciato finalmente anche la figlia Giulia Salemi dopo la quarantena obbligatoria che, durante tutta la sua permanenza in Honduras, l’ha sempre difesa a spada tratta, arrivando anche a scontrarsi apertamente contro gli altri naufraghi. Come volevasi dimostrare, è l'universo ad ascoltare Fariba e non il contrario!

