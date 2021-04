Isola dei Famosi, Fariba Tehrani accusa Valentina Persia: "Falsa amica" (VIDEO)

Gossip TV

Fariba delusa dal comportamento assunto da Valentina nei suoi confronti, lo sfogo all'Isola dei Famosi.

La nomination ricevuta all'Isola dei Famosi da Valentina Persia ha spiazzato Fariba Tehrani. Quest'ultima, infatti, ha rivelato di esserci rimasta davvero male del voto della comica perché convinta di poterla considerare un'amica.

L'accusa di Fariba Tehrani a Valentina Persia all'Isola dei Famosi

Tensioni in Honduras tra i naufraghi per le nomination fatte durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Ricordiamo che, questa settimana, a scontrarsi al televoto saranno Roberto Ciufoli, Valentina e Fariba. Alla mamma di Giulia Salemi, però, non è andata per niente giù la nomination ricevuta dalla Persia che si è sempre comportata da amica.

Confidandosi con Andrea Cerioli, Fariba si è lasciata andare a un duro sfogo accusando Valentina di essere falsa: "Sai da chi non me l’aspettavo? Da Valentina, perché fino a due secondi prima mi sorrideva e faceva l’amica. [...] Meglio un nemico dichiarato che una falsa amica".

Dopo aver attaccato la Persia, la Tehrani si è scagliato contro Gilles Rocca, reo di non essere stato sempre sincero con lei: "Anche Gilles ha fatto l’amichetto con me [...] Non so a chi restituire il favore". Cerioli, parlando invece della sua nomination ricaduta su Roberto, ha invece dichiarato: "Avremo modo di parlare e capire se possiamo relazionarci o meno".

