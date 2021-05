Isola dei Famosi, Fariba Tehrani accusa Awed di aver Bestemmiato: squalifica in arrivo?

Gossip TV

Al termine dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha fatto il nome di Awed alle Nomination accusandolo di aver bestemmiato.

È scoppiato un nuovo caso a L’Isola dei Famosi, dopo la segnalazione di Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi, infatti, ha accusato Awed di aver bestemmiato e ha deciso per questo motivo di fare il nome dello youtuber durante le Nomination dell’ultima Puntata. La notizia è passata inosservata per diverse ore, dal momento che le parole della naufraga sono state sovrastate dal chiacchiericcio del pubblico in studio e degli opinionisti, ma adesso il popolo del web pretende che si indaghi sulla pesante accusa. Squalifica in arrivo per Awed?

Awed ha bestemmiato? Squalifica in arrivo per il naufrago de L’Isola dei Famosi

Tra i protagonisti più chiacchierati della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi c’è, senza dubbio, Awed che è diventato un punto cardine del reality show di Canale5. Lo youtuber, infatti, ha fatto discutere inizialmente per la sua amicizia con Vera Gemma che ha creato una spaccatura profonda tra i naufraghi di Playa Reunion. Tornato sui suoi passi dopo l’eliminazione della naufraga, Awed è stato accusato di strategia ed è finito nel mirino di alcuni ex volti del programma, che stanno seguendo con interesse i continui voltafaccia del concorrente. Grande preoccupazione anche per il dimagrimento eccessivo del naufrago, che è completamente cambiato da quando è approdato in Honduras al punto di spaventare seriamente i suoi numerosi fan.

Mentre le dinamiche del gioco continuano ad assorbire il partenopeo, arriva un’accusa inaspettata e molto grave lanciata da Fariba Tehrani. La madre di Giulia Salemi, infatti, ha fatto il nome di Awed durante le Nomination dichiarando: “È cambiato e stamattina ha bestemmiato contro Dio”. La rivelazione di Fariba, tuttavia, è inizialmente passata inosservata a causa del caos che si è creato in studio durante il collegamento con la Palapa. La Tehrani, infatti, è nota per il suo essere estremamente prolissa e dallo studio si sono levate critiche e risate, che hanno finito con il distratte tutti dalla confessione della naufraga trascinata letteralmente via dalla sua postazione dall'inviato Massimiliano Rosolino.

Massimiliano Rosolino porta via di peso Fariba, che non la finisce di parlare #isola pic.twitter.com/1VIFFfR0QV — isola out of context (@oocisola) May 10, 2021

I più attenti, tuttavia, hanno ascoltato le parole di Fariba e ora chiedono sul Web che la situazione sia risolta pubblicamente, dal momento che bestemmiare è contro le regole del programma e motivo di squalifica immediata. C’è da dire che l’accusa di Fariba dovrà essere dimostrata, dal momento che senza una registrazione del momento incriminato si tratterebbe di un processo uno contro uno. La produzione indagherà su quanto accaduto e prenderà un provvedimento severo nei confronti di Awed, o lascerà correre?

