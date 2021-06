Isola dei Famosi: ex vincitore del reality parteciperà a Pechino Express con un ex naufrago

Gossip TV

Il vincitore de L'Isola dei Famosi 2018 Nino Formicola ha annunciato che sarà fra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express. Con lui un altro ex naufrago. Chi sarà mai?

Quando si comincia bene in un reality, e si esce bene da un reality, solitamente si continua sulla stessa strada, aumentando la propria notorietà e il proprio gradimento. Succederà ben presto a Nino Formicola, che era già molto famoso e che è stato il vincitore dell'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi. Ospite di Casa Chi, l'attore ha svelato la sua prossima partecipazione a Pechino Express, trasmissione che regala ai suoi concorrenti sfide non meno impegnative di quelle de L'Isola. Formicola ha anche rivelato il nome della persona che farà coppia con lui. Si tratta di Franco Terlizzi, altro ex naufrago dell'edizione 2018 de L'Isola dei Famosi. Non sappiamo quando comincerà la prossima edizione di Pechino Express, che comunque andrà in onda su Rai2.

Ma non finisce qui. Sempre durante il talk show di Alfonso Signorini, Nino Formicola ha parlato dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, dicendo la sua sui tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ecco le sue parole in proposito: "Per sfottere qualcuno devi conoscerlo, bene, nelle pieghe. Sennò rischi degli svarioni e rischi di fare la figura che hanno fatto gli opinionisti a L'Isola, che evidentemente non sapevano una madon*a".

Come sappiamo, Nino Formicola è il Gaspare del duo comico Zuzzurro e Gaspare. Al cinema lo abbiamo visto ne L'esercito più pazzo del mondo e I miei più cari amici. In tv lo ricordiamo nell’adventure show Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota. Il suo pane quotidiano è tuttavia il teatro, oltre al cabaret.