Isola dei Famosi, Eva Henger contro la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi. "Lui mi insulta, non voglio più sentire mia figlia"

Gossip TV

L'ex pornostar e la rivelazione choc: "E meglio che non senta più mia figlia"

L'attrice ungherese Eva Henger si è lasciata andare ad un lungo e amaro sfogo su Instagram in cui ha attaccato l'attuale fidanzato di Mercedesz, Lucas Peracchi, e ha confessato di doversi allontanare dalla figlia in seguito a numerosi e spiacevoli comportamenti dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Nei giorni scorsi, Mercedesz ha pubblicato un video Instagram in cui viene mostrato il compagno Lucas Peracchi al volante della sua auto che esordisce con un "Sono senza cintura pu**ana Eva!" .Un'espressione che l'ex naufraga non ha affatto gradito, e che l'ha portata a sfogarsi sui social svelando alcuni retroscena del loro rapporto:

"Come sapete non è mia abitudine parlare attraverso Instagram - ha esordito Eva - Non l’ho mai fatto soprattutto per le cose private ma adesso non ce la faccio più. Non sopporto più gli insulti privati e pubblici di questa persona. Come avete sentito fa quella battuta sfortunata: ‘Pu**ana Eva‘, voi potete anche dire che va be’ è un modo di dire, ma non si dice quando si chiama la mamma della tua compagna così. La cosa mi avrebbe lasciata anche indifferente perché mi ha fatto e detto anche di peggio, se parlassi Lucas Peracchi non dovrebbe più uscire di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz. Tu conosci bene il nome di tua madre. I video posso essere fermati. Qui non si può dire niente se no diventano litigate, minacce, violenze, però gli si può dire: “Amore, potresti non dire questa definizione visto che la mia mamma si chiama Eva. Rifacciamo il video con la cintura già allacciata?!’. Non riconosco più Mercedesz. Tanto vale che non la sento più. Io non ho mai fatto niente a loro e Lucas l’ho difeso fino a due mesi fa prima che mi insultasse. Quando una coppia litiga, e poi fa pace bisogna trovare un capro espiatorio anche se questo qualcuno non ha mai fatto niente. Questo capro espiatorio sono io. I whatsapp che mando a Mercedesz non arrivano più. Non posso comunicare con lei, non la sento, le è stato vietato di parlare con me. E’ da due mesi che vengo insultata pesantemente da questa persona."

"Io ho visto la puntata di Pomeriggio 5 dove si è parlato di Lucas e Mercedesz - ha continuato la Henger - le persone si sono accorte di certe cose e glielo hanno fatto notare. A me dispiace ma io a queste persone devo dare ragione! Io avevo già parlato con Mercedesz dicendo che questi video che fanno non vanno bene, le avevo detto di parlare con Lucas, ma lei non aveva il coraggio. Ho detto a mio marito, vedrai che adesso daranno la colpa a me di quello che hanno detto a Pomeriggio 5, ma io non ho detto niente a nessuno, anche le altre persone si sono accorte che qualcosa in quel rapporto non va. Essere così meschini e succubi da fare un video del genere però lo trovo di una bassezza incredibile, i calci nel sedere alla fine si prendono sempre dalle persone a cui si vuole più bene."