Isola dei Famosi, “Entri se sei raccomandato da tuo padre”: bufera sul reality show

Gossip TV

Lorenzo Riccardo sferra un duro colpo alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e al cast in Honduras.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi non è decollata come sperato, forse complice anche l’assenza di restrizioni che permettono di trascorrere la sera all’aperto e fuori casa. Secondo Lorenzo Riccardi, noto ex tronista di Uomini e Donne, la colpa del flop del reality show, condotto da Ilary Blasi, sarebbe da ricercare nel cast. Il pugliese sferra un duro attacco al programma, parlando di palese raccomandazione.

Isola dei Famosi, Lorenzo Riccardi contro il Reality di Ilary Blasi

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi si appresta a raggiungere le battute finali, che vedranno incoronare uno dei naufraghi come vincitore assoluto. Nonostante gli ingredienti per il reality show perfetto ci siano tutti, il programma stenta a decollare perde share puntata dopo puntata. C’è chi parla di un confronto tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, che avrebbe penalizzato la frizzante presentatrice romana, e chi invece dà la colpa al cast. Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato delle sue impressioni sui naufraghi di Playa Reunion e, dopo aver fatto i suoi complimenti ad Andrea Cerioli, ha lanciato pesanti critiche ai concorrenti.

Intervistato da Giada De Miceli per ‘Non succederà più’, il pugliese ha commentato negativamente la presenza di alcuni Vip che, secondo lui, sarebbero approdati in Honduras solo grazie a raccomandazioni. “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui […] A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa”, ha commentato Lorenzo, che ha lanciato una frecciatina anche a Signorini.

In effetti, sin dalle primissime Puntate, molti fan si sono riversati sui social per commentare la presenza di alcuni naufraghi semi-sconosciuti ma c'è anche da dire che, proprio alcuni di questi, hanno dato più soddisfazione al pubblico creando dinamiche interessanti. Il programma ha ancora poche puntate per riscattarsi, prima che la Blasi annunci il vincitore della quindicesima edizione.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.