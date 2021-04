Gossip TV

Elisa Isoardi torna sui social dopo aver lasciato L'Isola dei Famosi a causa di un infortunio.

Elisa Isoardi è stata costretta a ritirarsi dopo aver avuto un incidente all’occhio. La naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi era tra le favorite del pubblico e, tornata in Italia per ulteriori accertamenti da uno specialista, ha pubblicato un lungo messaggio di ringraziamento su Instagram.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi rompe il silenzio su Instagram

Elisa Isoardi era decisamente tra le naufraghe più amate della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La bella presentatrice ha mostrato di avere doti da vera leader e di non volersi omologare, tanto che il gruppo ha deciso di non salvarla e spedirla al televoto diretto contro Andrea Cerioli. Così, la Isoardi è finita su Playa Esperanza dove ha stretto un bel sodalizio con Vera Gemma e Miryea Stabile, scoppiata in lacrime prima della Puntata.

La naufraga, tuttavia, si è resa protagonista di un brutto incidente all’occhio, colpito da un frammento di brace. Elisa ha cercato di tenere duro, decisa a rimanere in gioco a qualsiasi costo ma il verdetto del medico ha distrutto tutte le sue speranze. La Isoardi è stata costretta a ritirarsi, per presentarsi ad un consulto medico più approfondito in Italia. A distanza di quattro giorni dall’addio all’Honduras, la Isoardi ha rotto il silenzio su Instagram con un lungo post.

“Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’ Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete... La mia forza siete voi”, ha scritto la naufraga. Si vocifera che Elisa potrebbe addirittura tornare in gioco, forse tramite ripescaggio, ma la possibilità rimane remota dal momento che rappresenterebbe un’eccezione mai vista prima.

