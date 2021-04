Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si ritira ufficialmente dal gioco (VIDEO)

Gossip TV

Dopo Brando Giorgi, anche la Isoardi lascia l'Isola dei Famosi per motivi di salute.

Nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi abbiamo assistito all'addio di ben due concorrenti. Dopo Brando Giorgi, anche la conduttrice Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare al gioco per motivi di salute.

Elisa Isoardi lascia l'Isola dei Famosi per una grave ferita all'occhio

Nuovo inaspettato colpo di scena all'Isola dei Famosi. La naufraga Elisa ha abbandonato ufficialmente il reality show. La conduttrice piemontese, che durante la settimana è stata colpita da un lapillo di brace all’occhio destro, si è presentata in puntata ma poco dopo ha avuto bisogno di nuove cure mediche.

Consapevole di non poter proseguire la sua avventura in Honduras in quelle condizioni, la Isoardi ha annunciato la sua decisione di tornare in Italia: "Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace. L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte e sono partita perché avevo bisogno di andare via, è stata un’esperienza intensa, ringrazio tutti voi e tutti i concorrenti, mi dispiace tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto".

"La salute prima di tutto, ti aspettiamo in Italia" ha prontamente risposto Ilary Blasi. "L’Isola perde una leader naturale, umanamente ha fatto bella figura, il trio delle Amazzoni ha dato un bel messaggio di unione e di come si vive l’amicizia tra le donne. E’ un peccato" ha dichiarato Tommaso Zorzi commentando l'uscita di scena della naufraga.

