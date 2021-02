Isola dei Famosi, Elisa Isoardi pronta a partire: "Un’opportunità di vita"

Gossip TV

La conduttrice piemontese intervistata dal Corriere della Sera. Tra pochi giorni inizierà la sua avventura all'Isola dei Famosi.

In una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', Elisa Isoardi ha parlato dell'imminente avventura che la aspetta all'Isola Dei Famosi. La conduttrice ha deciso di partecipare alla quindicesima edizione dell'adventure game condotto da Ilary Blasi. L'ex fidanzata di Matteo Salvini sta trascorrendo gli ultimi giorni a Monterosso Grana, sulle alpi piemontesi prima di partire per l'America Centrale, nelle spiagge caraibiche dell'Honduras, location del reality.

"La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita - ha dichiarato la Isoardi al quotidiano - Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. Sull’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io".

La conduttrice piemontese ha dichiarato di voler portare sull'Isola anche "un po' suo fratello":

"Mio fratello si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò".

"Sono una guerriera - ha concluso - probabilmente essere molto osservati è il destino di persone che hanno un impatto mediatico abbastanza forte. Ma il tempo insegna e spesso dà ragione e io spero in futuro di ricordare con un sorriso le cose che non sono state semplici da gestire".

La quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi debutterà giovedì 11 marzo prossimo in prima serata su Canale 5.