Isola dei Famosi, Elisa Isoardi fa una rivelazione sul futuro a Mediaset

Elisa Isoardi, reduce dalla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, parla dei colleghi naufraghi e del futuro a Mediaset.

L’addio di Elisa Isoardi è stato un duro colpo per i fan de L’Isola dei Famosi. La bella presentatrice, infatti, aveva tutte le carte in regola per diventare una delle finaliste della quindicesima edizione del reality show, condotto da Ilary Blasi. Un incidente all’occhio, tuttavia, ha arrestato la sua corsa e ora la Isoardi pensa al suo futuro televisivo come nuovo volto di Mediaset.

Elisa Isoardi nuova presentatrice Mediaset dopo L’Isola dei Famosi?

Amazzone amatissima dal pubblico, temutissima dai suoi colleghi più agguerriti e una concorrente strepitosa, Elisa Isoardi è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Un incidente con la brace, infatti, ha messo a rischio la sua vista e la concorrente è stata invitata a tornare in patria per ulteriori accertamenti medici. Elisa continua a seguire le dinamiche del gioco e ha lanciato una frecciatina a Gilles Rocca, dopo che il naufrago ha deciso di non rimanere a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni, la Isoardi ha raccontato cosa l’ha spinta a prendere parte al reality show, condotto da Ilary Blasi:

“Quando mi hanno proposto L'Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace […] Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”, ha commentato l’ex naufraga.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi punge i naufraghi

A proposito del gruppo di Playa Reunion, invece, Elisa ha le idee chiare su chi non si è mai assunto le proprie responsabilità e su chi, invece, si è dato da fare per il benessere comune: “Angela Melillo e Roberto Ciufoli, ovvero quelli che come me lavoravano, sono muli. Si vede dalle mani se uno lavora. Le mie sono ancora rovinate, piene di graffi. I fiati invece parlano ma non muovono un muscolo. Li riconosci dalle unghie così perfette che sembrano appena fatte dall’estetista”.

Da diverse settimane si vocifera che Mediaset vorrebbe arruolare la Isoardi tra i ranghi delle sue presentatrici. L’ipotesi è stata commentata dalla diretta interessata, che ha svelato: “Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.

