Elisa Isoardi ripensa allo scontro con Valentina Persia, e critica duramente la concorrente de L'Isola dei Famosi trovando l'appoggio di Vera Gemma.

C’è grande tensione tra i protagonisti della quindicesima edizione de L’sola dei Famosi. Le incomprensioni tra i naufraghi sono amplificate dalla fame e dalle intemperie, che stanno mettendo alla prova la resistenza di tutti. Anche i naufraghi di Playa Esperanza, seppur avendo trovato una bella armonia tra loro, ripensano al trattamento ricevuto e dalle accuse che gli sono state mosse arrivando a perdere la pazienza. È il caso di Elisa Isoardi, che si lamenta con Vera Gemma delle critiche che Valentina Persia le ha mosso durante l’ultima Puntata del reality show di Canale5.

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi contro Valentina Persia (VIDEO)

Elisa Isoardi si è ritrovata nella squadra che ha perso la prova immunità, e nessuno dei suoi compagni l’ha salvata dal televoto lampo indetto da Ilary Blasi. La bella presentatrice è stata battuta da Andrea Cerioli, furioso con Brando Giorgi, e si è vista costretta a lasciare L’Isola dei Famosi. L’avventura in Honduras, tuttavia, non si è conclusa grazie a Playa Esperanza che raduna tutti gli eliminati della quindicesima edizione in attesa di poter rientrare in gioco. La Isoardi si è trovata così a condividere la quotidianità con Vera Gemma e Miryea Stabile, con le quali sembra andare veramente molto d’accordo.

Le tre donne sono state ferite dagli ultimi scontri in Palapa e, lontano dagli altri concorrenti, continuano a riflettere sulle critiche che hanno mosso contro loro. La Isoardi, in particolare, è piuttosto arrabbiata con Valentina Persia, che secondo lei critica senza un filo logico e spara discorsi che attirano la simpatia del pubblico ma senza un vero contenuto.

“Quando mi ha attaccato il pezzo in Palapa io sentivo solo un gran vociare, ma non capivo cosa stesse dicendo. Mi ha ubriacata di grida e parole che non ho capito, perché non riesco a capire queste sovrastrutture su discorsi che non esistono. Mi ha detto che non sono sincera, ma Valentina ma che stai a dì?”, ha raccontato la Isoardi, trovando l’appoggio di Vera e Miryea, che trovano che la naufraga sia solo profondamente gelosa degli altri. Chissà come reagirà la Persia quando scoprirà che tutte le sue rivali potrebbero tornare in gioco!

