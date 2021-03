Isola dei Famosi, Elisa Isoardi conquista i naufraghi Rafinados: "È una vera leader"

Gossip TV

A pochi giorni dall'arrivo sull'Isola, Elisa conquista la stima e il rispetto dei Rafinados.

Stasera, giovedì 18 marzo 2021, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Intanto in Honduras, Elisa Isoardi ha già conquistato la stima e il rispetto dei naufraghi Rafinados, che l'hanno definita un elemento fondamentale per il loro gruppo.

Elisa Isoardi è la vera leader de L'Isola dei Famosi

A pochi giorni dall'inizio de L'Isola dei Famosi, Elisa si è gia conquistata il titolo di leader. L'ex conduttrice de La prova del cuoco si è da subito rivelata un valido e importante punto di riferimento per i Rafinados, la squadra composta da Akash, Angela Melillo, Drusilla Gucci Ludolf, il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Roberto Ciufoli.

"La migliore di tutti noi. Elisa è una leader naturale. Se c'è un qualsiasi problema si pone sempre in maniera educata, elegante, per cercare di risolverlo al meglio possibile" ha dichiarato il Visconte Ferdinando Guglielmotti parlando della Isoardi. Ma il Visconte non è l'unico dei naufraghi a vedere in Elisa una vera leader in grado di risolvere i problemi e affrontare le difficoltà.

Leggi anche Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi svelano le prime impressioni sui naufraghi

"Elisa è una persona intelligente, astuta perché sa il suo" ha ammesso Akash, che nelle ultime ore si è reso protagonista di un'accesa lite con Drusilla. Un pensiero condiviso anche dalla showgirl Angela Melillo, che ha confessato di essersi già affezionata a Elisa: "Elisa per me è una grande compagna. È un supporto. Per me è importante".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.