Isola dei Famosi, Elisa Isoardi confessa: "È stata durissima, non mi sono fatta condizionare da nulla"

L'ex naufraga Elisa parla del suo percorso all'Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice ed ex naufraga ha finalmente rotto il silenzio e raccontato tutte le emozioni vissute in Honduras.

La confessione di Elisa Isoardi dopo l'Isola dei Famosi

Elisa ha abbandonato L'Isola dei Famosi per un serio problema di salute. Per chi non lo sapesse, l'ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi è stata colpita da un lapillo all’occhio destro mentre stava cucinando. Un incidente che l'ha costretta a interrompere la sua esperienza in Honduras e tornare in Italia.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Isoardi è tornata a parlare della sua avventura confessando: "È stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all’Isola liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose".

Ricordiamo che, nelle ultime ore, Elisa è finita nel mirino di Akash Kumar. L'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha infatti rivelato: "Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: 'Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare'. Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato".

