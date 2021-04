Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: "Valentina Persia è polemica e cattiva, Gilles Rocca? Un leader"

Gossip TV

L'opinionista Elettra critica i naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 26 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, l'opinionista Elettra Lamborghini ha lanciato qualche velenosa frecciata ai naufraghi, in particolar modo a Valentina Persia e Andrea Cerioli.

La frecciata di Elettra Lamborghini a Valentina Persia

Il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi continua a stare al centro del gossip. Nonostante l'addio di Elisa Isoardi e Brando Giorgi, in Honduras sono rimaste delle personalità molto forti. A commentare il percorso dei naufraghi ci ha pensato l'opinionista Elettra che, intervistata dal settimanale Oggi, ha lanciato qualche velenosa frecciata a Valentina: "È troppo agitata. Ha sempre fame, è nervosa".

E ancora: "Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, ‘forti’ diciamo". La Lamborghini ha anche detta la sua su Roberto Ciufoli e Gilles Rocca: "Roberto non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce. Gilles Rocca è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui".

"Poi c’è Andrea Cerioli" ha aggiunto Elettra "...che pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette". E sull'addio della Isoardi e l'eliminazione di Daniela Martani, l'opinionista de L'Isola ha dichiarato: "Mi spiace per il ritiro di Elisa. Invece non ho rimpianti su Daniela Martani. È un bene che se ne sia tornata a casa".

