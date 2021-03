Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini negativa al Covid: l'opinionista si sfoga sui social

Gossip TV

Elettra Lamborghini, opinionista della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, è finalmente risultata negativa al Covid dopo lunghe settimane di lotta.

L’annuncio che Elettra Lamborghini sarebbe stata una delle opinioniste della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi aveva entusiasmato non poco il pubblico di Canale5. L’ereditiera, infatti, gode dell’amore e del sostegno di moltissimi fan, che non vedevano l’ora di poterla osservare alle prese con i naufraghi più famosi del piccolo schermo. Dopo settimane di disperazione dovute al fatto di aver contratto il Covid-19, che ha reso impossibile anche la partecipazione di Elettra al reality show condotto da Ilary Blasi, finalmente la cantante ha una buona notizia da dare al popolo del web.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini negativa al Coronavirus dopo settimane

Ilary Blasi è decisa a rendere la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi iconica, e per farlo ha deciso di investire tutto su un cast variegato e sulla presenza in studio degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, sfortunatamente, ha contratto il Coronavirus e non ha potuto prendere parte fisicamente alle prime puntate del reality show di Canale5. La Lamborghini, infatti, si è collegata con lo studio per pochi minuti per salutare i colleghi, che le hanno augurato di guarire quanto prima da questo virus.

Nel frattempo, Elettra non ha nascosto la sua delusione per essere risultata nuovamente positiva, dopo settimane di isolamento e cure. La cantante ha ammesso di essersi fatta prendere dallo sconforto, consapevole di non poter riabbracciare il marito AfroJack e tornare alla sua vita presto quanto avrebbe sperato. Poche ore fa, tuttavia, la Lamborghini ha scoperto che le cure hanno fatto finalmente effetto e il virus è passato, tanto che il suo ultimo test è risultato negativo.

Elettra Lamborghini guarisce dal Covid e torna nello studio de L'Isola dei Famosi

Non è chiaro se l’ereditiera sarà presente a L’Isola già da questa sera, dal momento che dopo aver trascorso circa tre settimane in isolamento è logico dedurre che vorrà trascorrere del tempo con i propri cari, ma di certo il suo ritorno è sempre più imminente. Per festeggiare l’esito del test, Elettra ha deciso di pubblicare un lungo post su Instagram, invitando anche i suoi fan a riflettere su quanto il Covid possa essere pericoloso e difficile da affrontare.

“Sono negativa! Ho combattuto questo bast**do! […] Ragazzi questo virus é un bast**do! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%... Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo... Io personalmente appena l ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo). Si sta male mentalmente e fisicamente, ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia. Le ore e i giorni non passano mai. Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi: non é bello e non é uno scherzo. Potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo […] Io ne sono uscita sana e salva e non l ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo, ogni giorno in più su questa terra é sempre un regalo”, ha scritto la Lamborghini, trovando l’appoggio di tantissimi fan e volti noti dello spettacolo e del Web.

