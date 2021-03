Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini assente causa Covid: ecco chi la sostituirà

Gossip TV

Elettra Lamborghini deve rimanere in isolamento causa Covid e non sarà presente nel corso delle prime puntate de L'Isola dei Famosi. Ecco chi potrebbe sostituirla.

Elettra Lamborghini è la nuova opinionista de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale5 che debutterà in prima serata il prossimo lunedì, 15 marzo 2021. La cantante, tuttavia, non potrà essere al fianco di Ilary Blasi durante le prime puntate causa Covid e sul Web circolano diverse indiscrezioni su chi potrebbe sostituirla.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta le prime puntate

È tutto pronto per il debutto della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale5 sarà condotto da Ilary Blasi, che potrà contare su Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nel ruolo di opinioniste, e su Massimiliano Rosolino che sarà l’inviato speciale in Honduras. Il cast ufficiale è stato annunciato e i naufraghi si preparano a salpare verso un’avventura unica, che metterà alla prova la loro resistenza fisica ma anche psicologica.

Mentre Elisa Isoardi racconta le prime impressioni sui colleghi, arriva una notizia che non ci saremmo mai aspettati: la Lamborghini dovrà rimanere in panchina causa Covid. La cantante ed ereditiera, che fa muovere tutta l’Italia al ritmo delle sue canzoni latine, non sarà presente durante la prima Puntata e, probabilmente, anche oltre. La notizia ha allarmato il web che vuole sapere chi sostituirà la Lamborghini.

Isola dei Famosi, chi sostituirà Elettra Lamborghini?

Al momento è esclusa la partecipazione di Tommaso Zorzi, che ha rifiutato la proposta della Blasi, dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Avere l’influencer milanese in studio sarebbe stato di certo un colpaccio per la presentatrice romana, ma Tommaso ha ben altri progetti per la sua carriera in Tv.

Tra i nomi più papabili spunta quello di Cristiano Malgioglio, che in passato ha già ricoperto questo ruolo per il Gf, e che di certo renderebbe la diretta spumeggiante e movimentata. Tra le ipotesi più accreditate c’è anche quella di vedere in studio uno degli ex concorrenti del GF Vip oppure lo stesso Alfonso Signorini. Certamente, prima della messa in onda, si avranno notizie più precise sul sostituto temporaneo della Lamborghini.

