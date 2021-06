Isola dei Famosi: ecco i finalisti della quindicesima edizione del reality show

Gossip TV

Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Beatrice Marchetti volano in finale.

La semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5, ha decretato i sei finalisti della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Awed, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Andrea Cerioli, Matteo Diamante e Ignazio Moser saranno i naufraghi destinati a giocarsi la vittoria finale.

I finalisti de L'Isola dei Famosi

Awed, Valentina, Beatrice, Andrea, Matteo e Ignazio sono i finalisti de L'Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e giunto alla sua quindicesima edizione. Conosciamo meglio i sei naufraghi che si giocheranno la vittoria.

Awed, giovane youtuber, attore e comico, ha conquistato tutti con la sua ironia e autoironia. Muove i suoi primi passi su Youtube, mettendosi in luce con monologhi comici in stile americano, o con video di reaction da milioni di visualizzazioni, che gli valgono il Top Reviews ai Web Show Awards (2015). Nel 2016 è nel cast di Natale al Sud con Massimo Boldi, e diventa un ospite amato di #SocialFace (Sky 1). Scrive il suo primo libro Penso ma non lo penso e pubblica la canzone Scusate per il disagio insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Nel settembre 2020 è alla conduzione con Annie Mazzola del GF VIP Party.

Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come una grande cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Nel 1994 debutta come concorrente sul piccolo schermo nella trasmissione La sai l’ultima? diventando una presenza fissa e insostituibile nelle varie edizioni successive. Lavora al cinema con Christian De Sica, nella serie Caterina e le sue figlie e nella fiction L’onore e il rispetto con Gabriel Garko. Dal primo giorno all'ultimo, Valentina ha affrontato il suo percorso in Honduras a testa alta.

Beatrice Marchetti è una bellissima modella bresciana che ha calcato le passerelle più importanti del panorama internazionale. Lei è stata la vera rivelazione de L'Isola dei Famosi. Dopo essere stata eliminata alla prima nomination, Beatrice ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e vivere l’avventura in Honduras in semi solitudine.

Andrea Cerioli è stato il primo naufrago a volare in finale. Ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea è uno dei protagonisti più amati e seguiti dal pubblico di Canale 5. Il suo percorso in Honduras è stato intenso e ricco di emozioni. Il bolognese, infatti, si è inserito nelle dinamiche del gioco conquistando anche la stima dei suoi compagni di gioco.

Matteo Diamante è noto al pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi. È stato tra i concorrenti di Ex On The Beach e ha partecipato al popolare programma La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021. È molto seguito sui vari canali social, dove realizza video e contenuti divertenti a tema fitness. Dopo essersi reso protagonista di accesi scontri e difficili sfide, anche lui è riuscito a conquistarsi un posto nella finale.

Ignazio Moser è noto al grande pubblico per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto e si è innamorato della sua attuale compagna Cecilia Rodriguez. Il figlio dello sportivo Francesco Moser ha dimostrato di sapersi mettere in gioco. Ha vissuto l’Isola con grande spirito di adattamento nonostante il suo arrivo in ritardo rispetto agli altri concorrenti.

