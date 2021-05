Isola dei Famosi, è scontro tra Vera Gemma e Angela Melillo: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Vera Gemma punzecchia Angela Melillo, che replica a tono all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Tra Vera Gemma e Angela Melillo ci sono vecchie ruggini, consolidate durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. La spumeggiante naufraga è tornata in studio e ha deciso di rivolgere parole di fuoco alla ballerina romana, invitandola a prendere posizione. Durante lo scontro sono emersi alcuni retroscena sul rapporto tra le due concorrenti del reality show, condotto da Ilary Blasi, che hanno incuriosito non poco il pubblico da casa. Ecco cosa è successo durante la Puntata.

Isola dei Famosi, Vera Gemma e Angela Melillo: scontro epico in diretta

Vera Gemma ha lasciato la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo aver lottato con tutte le sue forze per rimanere a Playa Reunion, nonostante l’evidente antipatia dimostrata dal gruppo nei suoi confronti. L’ex naufraga ha fatto il suo trionfale ingresso nello studio del reality show, condotto da Ilary Blasi, cogliendo la palla al balzo per provocare Angela Melillo. Tra le due è successo qualcosa prima della partenza in Honduras e i vecchi rancori non sembrano essere stati risolti durante la convivenza forzata. Approfittando del momento delle Nomination, Vera ha chiesto la parola e ha lanciato una serie di provocazioni alla ballerina romana.

“Mi permetto di darti un consiglio […] Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L’unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, che ha detto la verità […] Allora dovresti tirare fuori un po’ di rabbia e antipatia. Ti voglio vedere litigate, ti vorrei vedere fare una scenata […] Facci vedere anche quanto sei cattiva. Con me l’hai fatto, quando hai potuto mi hai dato solo colpi alle spalle”, ha dichiarato l’ex naufraga.

Immediata la replica di Angela: “Cara Vera Gemma ascoltami adesso. Io non sono te lo capisci? […] Sicuramente ci sarà qualcuno che apprezzerà come sono […] Non sono il tuo amore, vorrei che tu mi chiamassi sempre Angela. Ognuno nella vita deve essere com’è e non si deve mai vergognare. Io sono questa e non altro. Questi sono tuoi pensieri, io non mi infango, sono me stessa. […] Tu me l’hai fatta grossa già prima di entrare. Al telefono mi hai detto che non mi avresti mai nominata e l’hai fatto alla prima occasione”. Voi da che parte state?

